В Днепре возник масштабный пожар: загорелся жилой дом (фото, видео)

В городе вспыхнул жилой дом.

Сегодня, 5 июня, в 18:00 в Днепре на улице Исполкомовской возник пожар. Там горит двухэтажный жилой дом. Крыша здания практически полностью разрушена огнем.

Также читайте В Бангкоке прогремел взрыв на химическом заводе: начался пожар

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua. Клубы дыма растянулись по улице. Вероятно, существует угроза распространения огня на соседние здания.

На месте пожара работают пожарные и полиция. На данный момент информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцем, в здании людей не было. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Известно, что на первом этаже расположен адвокатский офис. Из него люди выносят ценные вещи и документы.

Напомним, в Одессе среди ночи эвакуировали трехэтажку из-за масштабного пожара.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку