В Днепре возник масштабный пожар: загорелся жилой дом (фото, видео)

В городе вспыхнул жилой дом.
Сегодня, 5 июня, в 18:00 в Днепре на улице Исполкомовской возник пожар. Там горит двухэтажный жилой дом. Крыша здания практически полностью разрушена огнем.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua. Клубы дыма растянулись по улице. Вероятно, существует угроза распространения огня на соседние здания.
На месте пожара работают пожарные и полиция. На данный момент информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцем, в здании людей не было. Правоохранители устанавливают причину возгорания.
Известно, что на первом этаже расположен адвокатский офис. Из него люди выносят ценные вещи и документы.
Напомним, в Одессе среди ночи эвакуировали трехэтажку из-за масштабного пожара.