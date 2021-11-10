В Днепре врач, который работал в амбулатории, организовал торговлю фальшивыми COVID-сертификатами

В Днепре врач, который работал в амбулатории, организовал торговлю фальшивыми COVID-сертификатами

Продавал "липовые" сертификаты несколько месяцев.

В Днепре правоохранители задержали врача, организовавшего торговлю фальшивыми сертификатами о вакцинации. Он работал в одной из амбулаторий города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.14:00.

Как выяснили следователи, врач получал 2500 тысяч за фальшивый сертификат. Он вносил подробные данные о прививках в систему "Хелси". Их как привитый врач заносил в систему, а вакцину просто утилизировал. Далее в приложении "Дія" автоматически формировался сертификат. К врачу обращались клиенты, которые не хотели вакцинироваться, но для путешествий или беспрепятственного посещения магазинов и ресторанов старались иметь сертификат.

Врача поймали при передаче 9-ти поддельных документов. По данным СБУ, торговал он уже несколько месяцев.

Новости Днепра: правоохранители задержали врача, организовавшего торговлю COVID-сертификатами

Напомним, в МВД сообщили, что двум врачам в Украине, которые подделывали COVID-сертификатов, суд вынес приговоры. Один врач приговорен к 2 годам лишения свободы с испытанием сроком, другой оштрафован и временно лишен права заниматься меддеятельностью. Наказаны и те, кто покупал такие документы.

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