В Днепре врачи борются за жизнь жестоко избитой трехлетней девочки: как чувствует себя малышка

Виновному в избиении ребенка грозит до 8 лет заключения.

Жизнь трехлетней девочки в Днепре сейчас в руках медиков. У ребенка множественные переломы, синяки и кровоизлияния по всему телу. Малышка до сих пор в коме и ее готовят уже к третьей сложной операции. Но самое страшное — у врачей никаких сомнений — такие травмы могут быть следствием только жестокого избиения.

О том, кто мог стать палачом для крохи — 14 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Без сознания, с судорогами, параличом конечностей и покрытую синяками — в таком тяжелом состоянии сюда, в областную детскую больницу, отправили 3-летнюю Кристину. Девочку прооперировали, но она до сих пор в коме.

А еще у ребенка сломана ключица и закрытая черепно-мозговая травма. Чтобы спасти ей жизнь, сделали экстренную трепанацию черепа. Впрочем от прогнозов врачи пока воздерживаются.

"Сделана трепанация черепа и удалена гематома. К сожалению, сейчас динамика не очень положительная. Потому что отмечается вторичный отек", — отмечает заведующий детского нейрохирургического отделения Владимир Агафонов.

Тот характер травм, которые были у ребенка, могут свидетельствовать о жестоком обращении с ребенком.

Известно, что "скорую" вызвала мать Кристины. Из собственных источников знаем — правоохранителям женщина заявила, что девочку похитил и избил ее биологический отец, который с ними не проживает. Однако впоследствии будто бы она почему-то отказалась от обвинений и несколько раз меняла показания. Поэтому в полиции подозрений с нее пока не снимают.

"Мы допросили мать и биологического отца ребенка, который не проживает вместе с ребенком. Сейчас продолжаются следственные действия. Мать 95-го года рождения ранее не привлекалась к уголовной ответственности, отец — тоже", — рассказывают в полиции.

В селе, где проживала семья не верят, что кто-то из родителей мог так зверски избить единственную дочь. 25-летняя Светлана и на 10 лет старший Александр — безработные, говорят соседи. Впрочем мужчина подрабатывал, где мог. Жена занималась воспитанием.

Застать дома отца Кристнинки не удалось. А вот в этот дом девочка переехала с мамой несколько месяцев назад — после того, как родители развелись. Здесь соседи почти ничего о них не знают. А девочку — утверждают — на улице вообще не видели.

Служба по делам детей тоже с семьей не знакома.

Новости Украины: в Днепре спасают трехлетнюю девочку с многочисленными переломами и кровоизлияниями

"Данная семья на учете не состояла, никаких сообщений не поступало о том, что они находятся в сложных жизненных обстоятельствах", — отмечает начальник службы по делам детей Алексей Гречанов.

Виновному в избиении ребенка грозит до 8 лет заключения. Но пока правоохранители отпустили и мать, и отца. Их дочь ждет уже третья операция. Врачи говорят, если даже минует угроза для жизни, сохраняется большая вероятность, что травмы могут привести к инвалидности.

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