В Днепре задержали вооруженную банду воров, которые грабили торговые точки

Преимущественно воры совершали кражи рано утром.
Серийных воров поймали в Днепре. Злоумышленники специализировались на кражах имущества из торговых павильонов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Шестеро мужчин по предварительному сговору преимущественно рано утром врывались в павильоны местных рынков и похищали все ценное. В частности, выносили сейфы и технику и забирали наличные из кассы. Их злодеяния зафиксировали камеры видеонаблюдения
Уже известно, что эта группа воров причастна как минимум к четырем кражам. Но в полиции подозревают, что на их счету может быть еще два десятка эпизодов.
Во время обысков правоохранители изъяли предметы похожи на пистолет, гранату и обрез охотничьего ружья. Задержанным — от 25 до 50 лет. Им сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
В рамках досудебного расследования правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.