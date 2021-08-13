В Днепре задержали вооруженную банду воров, которые грабили торговые точки

Преимущественно воры совершали кражи рано утром.

Серийных воров поймали в Днепре. Злоумышленники специализировались на кражах имущества из торговых павильонов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Шестеро мужчин по предварительному сговору преимущественно рано утром врывались в павильоны местных рынков и похищали все ценное. В частности, выносили сейфы и технику и забирали наличные из кассы. Их злодеяния зафиксировали камеры видеонаблюдения

Уже известно, что эта группа воров причастна как минимум к четырем кражам. Но в полиции подозревают, что на их счету может быть еще два десятка эпизодов.

Во время обысков правоохранители изъяли предметы похожи на пистолет, гранату и обрез охотничьего ружья. Задержанным — от 25 до 50 лет. Им сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В рамках досудебного расследования правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Новости Украины: в Днепре поймали серийных воров, которые врывались в кафе и магазины

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