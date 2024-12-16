В Днепре заработал уникальный медицинский центр: кому будут там помогать бесплатно

Врачи из Мариуполя снова будут помогать землякам. В Днепре открылся медицинский хаб, большинство работников которого спасали людей во время бомбежек города Россией. Тогда с минимумом оборудования и медикаментов, часто без света и воды, они делали сложнейшие операции. Часть медиков погибла, те же, кто смогли вырваться из ада, снова объединились в Днепре.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Андрей Серветник был медицинским директором четвертой мариупольской больницы. На ее базе и создан этот хаб в Днепре. Имеет огромный опыт работы и страшные воспоминания о первых днях вторжения и последних неделях в родном городе.

"Первые больные поступили 26-27 — с ранениями", — говорит медик.

Далее пострадавшие поступали рекой. За сутки в обесточенной больнице с канонадой за окном оперировали до 70 человек. Спасал генератор и дизтопливо, которое привозили полиция и военные.

"60-70 процентов — сквозное ранение, отрыв пальцев, это все шилось, оказывалось в приемном. Уже поступали тяжелые с ранениями головы, с минно-взрывными травмами, с пулевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости, отрыв конечностей — это было очень много", — говорит медицинский директор центра "ЯМариуполь" Андрей Серветник.

Андрей Серветник

Семейный врач Андрей Таушан принимает одну из первых пациенток медицинского хаба и вспоминает родную больницу, которой посвятил 40 лет. В оккупированном Мариуполе продержался месяц, пока оккупанты не выгнали из дома.

"Все началось и ровно 24 марта под дулами автоматов этих уркаганов нас оттуда выставили. Три танка во дворе стояли и стреляли в сторону завода "Азовсталь". Там уже ничего не было, коллеги мои погибли", — говорит медик.

Андрей Таушан

Восемьдесят процентов работников медцентра – переселенцы из Мариуполя. Но их пациентами станут не только земляки, но и все остальные беженцы от войны, которые нашли убежище в Днепре. В хабе — самое современное оборудование и наиболее востребованные специалисты. Услуги для мариупольцев будут бесплатными.

Врачи из Мариуполя воссоединились в Днепре: истории спасения, которые вы должны услышать

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