В Днепре женщина хотела продать двухлетнего сына, чтобы открыть бизнес: подробности

Как сообщают правоохранители, горе-мама считала, что ее ребенок мешает личной жизни, поэтому решил избавиться от мальчика.

В Днепре женщина решила подзаработать денег и продала собственного сына. Горе-мама планировала инвестировать вырученные средства от продажи двухлетнего ребенка в собственный бизнес.

Как женщина додумалась до такого, как ее разоблачили правоохранители, что ей угрожает и где ребенок? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Девушка хотела продать ребенка

В Днепре 19-летняя девушка пыталась продать своего двухлетнего сына. Как сообщают правоохранители, горе-мама считала, что ее ребенок мешает личной жизни, поэтому решил избавиться от мальчика. Ничего лучше, чем предложить купить ребенка подруге, она не придумала. Сумму пригласила "кругленькую" — 1 миллион гривен.

“Купить сына 19-летняя женщина предложила своей знакомой и договорилась с ней о встрече. Злоумышленницу задержали при передаче средств”, — сообщили в главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области

О чем она думала?

План у 19-летней матери был прост как дверь. 23 апреля она должна была взять сына и прийти на условленное место, а там "продать" мальчика за миллион гривен. Деньги она получила, но ненадолго. Сработали полицейские.

“23 апреля женщина взяла ребенка и пришла на определенное место, где "продала" мальчика за миллион гривен. Фигурантку задержали в порядке статьи 208 УПК Украины при получении оговоренной суммы. По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его избавиться. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес”, — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время девушка находится под стражей, а ее ребенка отдали ювенальным полицейским. Кроме правоохранителей, мальчиком будут также заботиться и врачи, поэтому ему ничего не угрожает. Подозреваемую мать будут судить по статье "торговля людьми".

“По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли доказательства. 23 апреля ей вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет отдел защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию прокуратуры Днепропетровской области», — сообщили в полиции.

Бизнес ценой ребенка?

Согласитесь, такое даже сложно было и вообразить. Хоть девушка и молодая, ей всего 19 лет, но додуматься продать собственного ребенка? Вот так хотелось бизнес и личную жизнь устроить.

Отметим, что торговля людьми, в частности детьми, хоть и кажется проблемой прошлых веков, но, к сожалению, до сих пор бывает. Так вот, в августе 2023 года правоохранители разоблачили и задержали целую преступную группу, которая и промышляла продажей детей за границу. Причастными к торговле оказались воры в белых халатах — руководители клиник, оказывающих услуги репродуктивной медицины в Киеве и Харькове.

По данным следствия, подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. Размер денежного вознаграждения составлял от 50 до 70 тыс. евро за новорожденного ребенка, из которых 12 тыс. евро – плата суррогатным матерям. Правоохранители проверяли информацию о 40 случаях перемещения новорожденных детей из Украины за границу. 12 участников преступной организации было сообщено о подозрении в торговле людьми.



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