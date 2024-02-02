Всю Украину всколыхнуло жуткое убийство 11-летней Марии Билановой. Ребенка искали двое суток, но тщетно. Душегубом оказался молодой парень – знакомый девочки. Но сесть за решетку могут еще и родители.

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Ребенка искали двое суток

Фото пропавшей 11-летней Маши облетело все соцсети Украины. Неравнодушные вместе с полицией встали на поиски, прочесывали весь район в надежде найти ребенка живым. Помогала искать ребенка и мать товарища девочки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Днепре жестоко убили 11-летнюю девочку: преступник "спалился"! Посадить могут и родителей!

Как исчезла девочка?

Как выяснилось, ребенок еще 28 января уехал к подруге, а уже впоследствии перестал выходить на связь. Мать девочки обратилась в полицию аж через два дня, 30 января. Впрочем, уже на следующий день, 31 января, ребенка нашли мертвым. Нашлись и свидетели, которые видели Машу накануне. Говорят, она разговаривала со взрослым мужчиной.

Жуткие подробности убийства ребенка

Ребенка обнаружили в канаве с телесными повреждениями. Задержан уже и подозреваемый в убийстве – это 23-летний парень. Он уже признал свою вину, показал место убийства и орудие.

По данным следствия, вечером 29 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с ребенком, и во время конфликта нанес многочисленные удары ножом в разные части тела девочки, от которых она и умерла. После этого убийца хладнокровно перетащил тело в канаву и скрылся, даже не пытаясь спасти ребенка.

К слову, ранее подозреваемый уже был в поле зрения полиции, однако судимостей не было. Также известно, что он был знаком с девочкой до этого рокового дня, а вот из-за чего произошла ссора со смертельным исходом – неизвестно.

Убийца 11-летней Маши в Днепре/Скриншот

Теперь парень может сесть за решетку на 15 лет, а то и пожизненно. Между тем все, кто знал 11-летнюю Машу, говорят, что у нее непростая судьба. Мама не смотрела за ребенком, поэтому она часто просила есть у других.

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Что грозит родителям?

Так что правоохранители взялись и за родителей. В настоящее время начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины по поводу матери девочки за невыполнение родительских обязанностей. Подробности рассказал начальник полиции Днепропетровщины Александр Ганжа:

"Относительно матери девушки были составлены неоднократно протоколы, последний был в конце 2023 года. Девочка покидала дом неоднократно, неоднократно полицейские устанавливали ее местонахождение, неоднократно писались протоколы. Неоднократно соответствующие письма отправлялись в соответствующие службы, службы по вопросам несовершеннолетних. За последние четыре месяца было составлено в отношении матери четыре протокола".

Мама убитой 11-летней Маши/Скриншот

Куда смотрели соцслужбы?

Итак, вопрос – куда смотрели и соцслужбы, и почему вовремя не забрали ребенка из семьи, когда даже есть море свидетелей того, как мать выгоняла дочь из дома и даже не давала есть.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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