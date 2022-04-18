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В Днепре жители самостоятельно восстановили бомбоубежище времен Второй мировой: как выглядит укрытие

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В Днепре жители самостоятельно восстановили бомбоубежище времен Второй мировой: как выглядит укрытие

Сейчас это полноценное оборудованное бомбоубежище, в котором есть и продукты, и кровати с одеялами.

Жители одного из районов Днепра собственноручно восстановили бомбоубежище, которое более полувека стояло заброшенным. Фактически они откопали его из-под земли, а когда справились с этой задачей, организовали еще и приют для беженцев.

Как говорится в сюжете ТСН, все это делали обычные люди, которые даже волонтерами себя не считают.

В этом укрытии есть три зала, в каждом из них может разместиться до 100 человек.

Сейчас это полноценное оборудованное бомбоубежище, в котором есть и продукты, и кровати с одеялами. А еще несколько недель назад это место выглядело иначе.

Днепряне собственноручно восстановили бомбоубежище, которое более полувека стояло заброшенным

Днепряне собственноручно восстановили бомбоубежище, которое более полувека стояло заброшенным

Волонтер Александр рассказывает, что раньше это бомбоубежище было в ужасном состоянии, там стояла вода, было холодно, сыро. Также освещения там не было.

Укрытие времен Второй мировой – обычные жители Днепра вместе восстанавливали несколько дней и сейчас на достигнутом останавливаться не собираются.

Там они не только прятались во время воздушной тревоги, но и устраивали на ночлег беженцев, которым негде было остановиться.

После того, как укрепили убежище, активисты увидели здание бывшего института, которое лет десять стоит пустым. Долго не думали - самостоятельно привели в порядок и его. Туда уже неделю поселяют людей, сбежавших из-под обстрелов из Харьковщины и Донбасса. За это время приют в этом помещении нашли более 200 переселенцев.

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