В Днепре жители самостоятельно восстановили бомбоубежище времен Второй мировой: как выглядит укрытие

Сейчас это полноценное оборудованное бомбоубежище, в котором есть и продукты, и кровати с одеялами.

Жители одного из районов Днепра собственноручно восстановили бомбоубежище, которое более полувека стояло заброшенным. Фактически они откопали его из-под земли, а когда справились с этой задачей, организовали еще и приют для беженцев.

Как говорится в сюжете ТСН, все это делали обычные люди, которые даже волонтерами себя не считают.

В этом укрытии есть три зала, в каждом из них может разместиться до 100 человек.

Сейчас это полноценное оборудованное бомбоубежище, в котором есть и продукты, и кровати с одеялами. А еще несколько недель назад это место выглядело иначе.

Днепряне собственноручно восстановили бомбоубежище, которое более полувека стояло заброшенным

Волонтер Александр рассказывает, что раньше это бомбоубежище было в ужасном состоянии, там стояла вода, было холодно, сыро. Также освещения там не было.

Укрытие времен Второй мировой – обычные жители Днепра вместе восстанавливали несколько дней и сейчас на достигнутом останавливаться не собираются.

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Там они не только прятались во время воздушной тревоги, но и устраивали на ночлег беженцев, которым негде было остановиться.

После того, как укрепили убежище, активисты увидели здание бывшего института, которое лет десять стоит пустым. Долго не думали - самостоятельно привели в порядок и его. Туда уже неделю поселяют людей, сбежавших из-под обстрелов из Харьковщины и Донбасса. За это время приют в этом помещении нашли более 200 переселенцев.

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