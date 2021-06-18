В Днепропетровской области и Херсоне непогода наделала беды: что случилось

В областях прошел сильный ливень, местами с градом.

В Украине восемь десятков населенных пунктов обесточены из-за непогоды. Накануне сильные грозы местами с градом пронеслись югом страны.

Об этом сообщается в выпуске ТСН.Ранок 18 июня.

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В частности, на Днепропетровщине затопило более сотни дворов, а в Херсонской области — размыло поля и дороги.

Кроме того, в поликлинике в одном из спальных районов Херсона прорвало крышу. Обильный дождь лил просто из щелей в бетонных перекрытиях. Стеклянные плафоны на потолке наполнялись водой и падали. Медики как могли спасали дорогостоящее оборудование, инструменты и документы.

Воду собирали в ведра и емкости, но с такими потоками дождя бороться было бесполезно. Залило два этажа — они сейчас не работают. Света в помещении тоже нет.

Новости Украины: восемь десятков населенных пунктов обесточены из-за непогоды

Напомним, в районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч.

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