В Днепропетровской области и Херсоне непогода наделала беды: что случилось

В областях прошел сильный ливень, местами с градом.
В Украине восемь десятков населенных пунктов обесточены из-за непогоды. Накануне сильные грозы местами с градом пронеслись югом страны.
Об этом сообщается в выпуске ТСН.Ранок 18 июня.
В частности, на Днепропетровщине затопило более сотни дворов, а в Херсонской области — размыло поля и дороги.
Кроме того, в поликлинике в одном из спальных районов Херсона прорвало крышу. Обильный дождь лил просто из щелей в бетонных перекрытиях. Стеклянные плафоны на потолке наполнялись водой и падали. Медики как могли спасали дорогостоящее оборудование, инструменты и документы.
Воду собирали в ведра и емкости, но с такими потоками дождя бороться было бесполезно. Залило два этажа — они сейчас не работают. Света в помещении тоже нет.
Напомним, в районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч.