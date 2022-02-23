В Днепропетровской области каждое третье бомбоубежище разрушено или подтоплено

В регионе – полторы тысячи укрытий.

В Днепре отметок, куда бежать в укрытие, почти нет. Ближайшее можно найти на электронной карте хранилищ, но они закрыты.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Всего по области – полторы тысячи укрытий. Но каждое третье не соответствует нормам — либо разрушенное, либо подтопленное, либо не имеющее необходимых систем функционирования. В лучшем состоянии бомбоубежища на территории промышленных предприятий. Но они – для работников, а не для прохожих. Горожане могут убежать в метро, подземные переходы или паркинги. А вот сельским жителям советуют воспользоваться погребами. Поэтому должностные лица подсчитали: восемьдесят процентов жителей области могут спрятаться.

"Сейчас самое время посмотреть, проверить свои подвальные помещения и провести какую-то их уборку, может, лишний мусор и подготовить хотя бы в самых простых вопросах, чтобы люди смогли там спрятаться", — говорит Эдуард Горбачев, заместитель начальника ГСЧС Днепропетровской области.

Есть также план, если вдруг исчезнет электричество. Спасатели и чиновники гражданской защиты уверяют: есть оборудование, чтобы важнейшие объекты не были обесточены. Генераторы готовы.

“Это и медицинские учреждения, и объекты коммунальной сферы – подачи воды, насосные станции, это объекты энергоснабжения. По нашим расчетам, достаточно для минимального обеспечения там, где это необходимо”, — отметил Сергей Остроух, заместитель начальника областного управления гражданской защиты.

В то же время за сегодня уже более тысячи резервистов прибыли в районные территориальные центры комплектования. С завтрашнего дня начнут проходить медкомиссию по ускоренной процедуре. Отдельно формируют и территориальную оборону. Сегодня городские власти выделили 140 миллионов гривен на нее. За эти средства, в частности, будет построен учебный комплекс с полигоном для огневой, инженерной и медицинской подготовки.

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Напомним, на фоне тревожных новостей с границ в украинских городах начали проверять готовность укрытий для населения, которых только в столице насчитывают более четырех тысяч. В Киеве и других городах-миллионниках их даже построили в специальную интерактивную карту.

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