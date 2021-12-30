В Днепропетровской области люди, которые искали работу, попали в ловушку аферистов

В Днепропетровской области люди, которые искали работу, попали в ловушку аферистов

Организатор аферы и трое его сообщников были задержаны.

В Днепропетровской области задержали аферистов, которые обманули людей на более полумиллион гривен.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 декабря.

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Они размещали объявления с вакансиями. Когда человек приходил устраиваться на работу, дельцы просили документы и приказывали подписать немало бумаг. Впоследствии в трудоустройстве отказывали. По документам жертвы оформляли кредиты..

В полиции говорят: уже знают об 11 пострадавших, но это лишь обратившиеся в полицию. Организатор аферы и трое его сообщников были задержаны. Во время обыска обнаружили немало наличных денег.

“Злоумышленники оформляли в разных финансовых учреждениях кредиты на их имя. За совершенное злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества”, — сказала Наталья Калиновская, представитель Департамента стратегических расследований.

Полиция задержала мошенников, которые обманули людей на более полумиллиона гривен | Новости Украины