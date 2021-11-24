В Днепропетровской области люди в "погонах" втягивали детей в наркобизнес

В Днепропетровской области люди в "погонах" втягивали детей в наркобизнес

В преступную группу входили полицейские.

В Днепропетровской области разоблачили преступную организацию, члены которой подозреваются в систематическом распространении наркотических веществ.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 24 ноября.

Организатором "бизнеса" оказался бывший милиционер с наградами за безупречную службу — когда-то он семь лет возглавлял подразделение по борьбе с наркопреступностью. Кроме 60-летнего ветерана МВД, наркосиндикатом руководил еще и 32-летний выходец из Грузии. Экс-правоохранитель консультировал, как беспрепятственно производить и продавать зелье. Также он платил дань еще одному полицейскому в отставке, который дальше передавал вознаграждение другим правоохранителям, чтобы те не мешали наркоторговле.

"В состав наркогруппы входили 14 человек, выполнявших четко распределенные роли. Цинизм этой группы заключался в том, что дельцы втягивали в наркоманию детей, которые впоследствии должны были расширить круг наркосбытчиков", — сказала Олеся Бойко, представитель Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В Днепропетровской области разоблачили мощный наркосиндикат под прикрытием людей "в погонах"

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