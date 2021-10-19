В Днепропетровской области массово нарушают правила "красной" зоны: нет прививок и фейковые справки

Предпринимателей, которые нарушают ограничения "красной" карантинной зоны, ждет штраф до 170 тысяч гривен или закрытие.
С 18 октября Днепропетровская область перешла в "красную" зону карантина. Полиция вместе с Госпродпотребслужбой начали рейды по ресторанам и торгово-развлекательным центрам, проверяют также общественный транспорт.
О том, много ли обнаружили нарушений — 19 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Отметим, что ни в одном из проверенных мест во время рейда не обошлось без нарушений. Оказалось, что привиты далеко не все.
Так, в магазине духов одна работница предоставила рукописную справку, что якобы переболела в марте. Этого для работы в "красной" зоне явно недостаточно. Полиция начала проверку.
В кафе работницы имеют только одну прививку. А в подтверждение собственной безопасности показали полиции картонные коробки от экспресс-тестов. Правда, упаковка никоим образом не может подтвердить, что именно эти люди получили отрицательный тест не позднее 72 часов.
В магазине одежды продавец был привит, но сертификатами посетителей не интересовался вообще. И возмущался, когда ему сказали, что он должен это контролировать.
А вот в ресторане проверка была крайне эмоциональной. У официанта не было вообще ни одного документа. Мужчина уверял, что получил обе прививки, но "Дія" не подтягивает сертификат, а семейный врач из-за занятости не может выдать бумажный документ.
Сейчас на Днепропетровщине работают 75 групп проверяющих. Уже известно о более трех сотнях выписанных протоколов. Граждан основном штрафуют за отсутствие маски, а вот предпринимателей за нарушение норм.
"Если администрация допускает граждан в помещение без проверки соответствующих COVID сертификатов, то ответственность несет администрация, а не гражданин. Эта информация не относится к тайне", — напоминает Сергей Мороз, начальник управления превентивной деятельности полиции Днепропетровщины.
На данный момент информации о закрытии ресторанов, магазинов или ТРЦ за нарушения нет.
Напомним:
- Сейчас в "красной" зоне карантина находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.
- Киев вскоре также может перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в столице загружены уже 70% больничных коек под больных коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.