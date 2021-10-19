В Днепропетровской области массово нарушают правила "красной" зоны: нет прививок и фейковые справки

В Днепропетровской области массово нарушают правила "красной" зоны: нет прививок и фейковые справки

Предпринимателей, которые нарушают ограничения "красной" карантинной зоны, ждет штраф до 170 тысяч гривен или закрытие.

С 18 октября Днепропетровская область перешла в "красную" зону карантина. Полиция вместе с Госпродпотребслужбой начали рейды по ресторанам и торгово-развлекательным центрам, проверяют также общественный транспорт.

О том, много ли обнаружили нарушений — 19 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Отметим, что ни в одном из проверенных мест во время рейда не обошлось без нарушений. Оказалось, что привиты далеко не все.

Так, в магазине духов одна работница предоставила рукописную справку, что якобы переболела в марте. Этого для работы в "красной" зоне явно недостаточно. Полиция начала проверку.

В кафе работницы имеют только одну прививку. А в подтверждение собственной безопасности показали полиции картонные коробки от экспресс-тестов. Правда, упаковка никоим образом не может подтвердить, что именно эти люди получили отрицательный тест не позднее 72 часов.

В магазине одежды продавец был привит, но сертификатами посетителей не интересовался вообще. И возмущался, когда ему сказали, что он должен это контролировать.

А вот в ресторане проверка была крайне эмоциональной. У официанта не было вообще ни одного документа. Мужчина уверял, что получил обе прививки, но "Дія" не подтягивает сертификат, а семейный врач из-за занятости не может выдать бумажный документ.

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Сейчас на Днепропетровщине работают 75 групп проверяющих. Уже известно о более трех сотнях выписанных протоколов. Граждан основном штрафуют за отсутствие маски, а вот предпринимателей за нарушение норм.

"Если администрация допускает граждан в помещение без проверки соответствующих COVID сертификатов, то ответственность несет администрация, а не гражданин. Эта информация не относится к тайне", — напоминает Сергей Мороз, начальник управления превентивной деятельности полиции Днепропетровщины.



На данный момент информации о закрытии ресторанов, магазинов или ТРЦ за нарушения нет.

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