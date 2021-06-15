В Днепропетровской области сгорел дом: во время ликвидации пожара нашли обугленное тело

Личность мужчины, а также причины пожара устанавливают правоохранители.

В Днепропетровской области вечером 14 июня произошел пожар в жилом доме. В результате чего погиб человек.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Также читайте В многоэтажке на Подоле в Киеве вспыхнул пожар (видео)

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Сурско-Михайловка Солонянского района области. Там на площади в 15 "квадратов" горел жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека.

"На улице Нагорной горел дом. На месте обнаружили тело мужского пола. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 15 квадратных метров", — рассказали нам в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия, а также личность погибшего мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, что под Киевом, в Жулянах, на территории терминала "Новой Почты" произошел пожар. Там вспыхнул прицеп с посылками.

Новости Украины: из-за поджога автомобиля, в жилом комплексе столицы вспыхнул пожар

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку