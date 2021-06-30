В Днестре нашли тело отца, который ценой жизни спас трех дочерей из воды

Тело было на дне недалеко от берега.

На Прикарпатье в Днестре спасатели нашли тело мужчины, который спас трех дочерей и погиб сам.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Поиски продолжались накануне целый день, видимость под водой была очень плохой — водолазы не видели на расстоянии вытянутой руки. И накануне и не заметили тело, которое лежало на дне в 300 метрах от берега. Нашли его только сегодня.

«В связи с тем, что водолазы проводили поисковые работы, была плохая видимость, где 10-20 сантиметров. Так тело не нашли. Сегодня утром проходили на лодках, вода збурлилася на больших оборотах и тело поднялось на поверхность», — говорит начальник аварийно-спасательной части ГУ ДСНС в Ивано-Франковской области Михаил Курч.

39-летний погибший — отец 5 детей. С тремя своими старшими дочерьми — им 8, 10 и 11 лет — пошел отдыхать на стихийный пляж на берегу Днестра. Одна из девушек зашла на глубину, течение начало затягивать ее дальше. Инстинктивно она ухватилась за свою сестру и потащила за собой. Отец вместе с третьей дочерью начали их вытаскивать. В конце концов мужчина сумел вытолкнуть всех детей на мель. А вот сам ушел под воду.

Спасатели говорят, что Днестр в том месте очень коварен: глубина местами до 3 метров, немало воронок, а хуже всего — очень сильное течение.

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