В домах плесень и растут грибы: в Херсоне под обстрелами продолжается большая уборка

Уже несколько недель подряд в Херсоне продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва россиянами Каховской ГЭС. До сих пор на некоторых улицах из домов до сих пор откачивают воду, а жители — берутся подсчитывают сумасшедшие убытки, говорится в ТСН.

Во собственном дворе пенсионерка Анна Акимовна отмывает посуду от грязи. Ей 72 и эти десяток тарелок, говорит, теперь все ее пожитки. Из-под грязи посуду удалось вытащить относительно целой, а вот все остальное, что насобирала при жизни: вещи, мебель, техника и сам дом — уничтожила вода, которая стояла здесь на протяжении нескольких недель до самой крыши.

На огороде прогнил картофель и усохли деревья, а в доме на стенах и окнах – плесень, кое-где растут грибы. “Целого нет ничего. Я уже и к Богу обращалась и к людям, но что я сделаю? Ничего не сделаю. Пришла комиссия, посмотрела, говорят 200 000. Хватит 200 тысяч, чтобы это все отстроит? ”, – переживает женщина.

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Пока ее пустили пожить знакомые, а сюда она каждый день приходит убирать. Помогают ей волонтеры, ежедневно выносят груды мусора. Масштабы катастрофы в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС – огромны.

Что люди выносят дальше убирают коммунальщики. Часто приезжают в командировку группы из разных украинских городов." Есть дорожные службы, водоканалы. Есть ребята, которые уже третью неделю здесь. Пока нет замены, работают”, – рассказывает работник бригады из Винницы.

Волонтеры иногда откачивают воду из подвалов и гоняют лягушек. Сушат стены, где-то – прикрываются разбитые окна древесиной. На это постоянно ищут деньги и руки. «Волонтеры – на разрыв. Нам сейчас очень необходима помощь именно волонтеров на зачистку квартир. Именно руки нужны молодые ребята, которые смогут помогать”, — говорю Вадим.

Коммунальщики и волонтеры – люди, на которых в Херсоне сейчас все и держится. Их тяжелый труд большинство местных понимают и благодарят, но находятся и те, кому не угодили.

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