В домах вода выше подоконника: в Черкасской области ждут подтопления еще десятков населенных пунктов

Вода просто проглотила двадцать домов в Крещатике – селе на три с половиной сотни душ, что недалеко от Черкасс.

В пяти областях – Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской – весеннее половодье. Подтоплены жилые дома, огороды, подворья и сельхоз-угодья. Вода прибывает в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг, и будет подниматься до мая. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов, а некоторые села вода вообще заблокировала, говорится в ТСН.

Вода просто проглотила двадцать домов в Крещатике – селе на три с половиной сотни душ, что недалеко от Черкасс. Практически все оно расположено на возвышении, а одна улица чуток ниже и на полуострове, где река Рось впадает в Днепр. Именно жителей этой улицы вода отрезала от остального села.

До двора Романа Рубана можно только на лодке, мужчина говорит, что кое-где воды до двух метров. В доме тоже стоит вода. "Вот 15 сантиметров и это еще у нас участок не на самый низкий и дом на высоком фундаменте. У некоторых людей вообще катастрофа заходит в ящики с посудой на кухне, 1.5 метра воды в доме”, — говорит мужчина.

Жена Романа с ребенком эвакуировались, а он уезжать из затопленного дома отказался.

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Наводнение таких масштабов в последний раз было 50 лет назад. В настоящее время приречные населенные пункты затоплены во многих регионах. “Когда мы готовимся к таким паводкам, идет регулировка водного уровня для сбросов воды, сейчас из-за войны указанных сбросов предыдущих не происходило… Все паводки, которые собираются с севера страны, из соседней Беларуси, они, к сожалению, имеют последствия в том смысле, когда мы не можем регулировать, как мы регулировали в предыдущие годы”, — объясняет глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Табурец.

В Черкасской области вода прибывала прямо на глазах. Метр воды нагнал за сутки. Люди не были готовы и никто не смог уехать. "Я сначала холодильники, телевизоры на стуле поднял, а потом диваны, потом на столы, а сейчас и на столах... Выше подоконника вода и никто не предупредил, мы бы это могли вывезти", — говорят жители.

Спасатели эвакуировали пять человек. Остальные – отказались и остаются в своих затопленных домах. Собак уже вывозили по ночам. Животных передавали из рук в руки и грузили в болотоход спасателей.

Вода в приречных селах будет только подниматься, говорят спасатели. По их прогнозам, до самого мая уровень воды будет только повышаться. Ожидают по меньшей мере на полметра. “Принято решение системно через Каневское ГЭС сбрасывать достаточно большое количество воды, сейчас речь идет о 4 тыс 800 кубов в секунду, я думаю до 7 тысяч. Вода будет стремительно еще подниматься, поскольку нет такого сброса на Кременчугском узле, то у нас будет еще подтопление нескольких населенных пунктов”, — уверен Игорь Табурец.

Когда вода спадет и последствия наводнения станут очевидными, только тогда речь может идти о компенсации ущерба, говорят местные чиновники. Создадут соответствующую комиссию. Все расходы лягут вероятно на областной бюджет или бюджет общины.

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