В Донецке взорвался автомобиль с начальником Оленовской колонии: что известно

В понедельник, 9 декабря, в центре временно оккупированного Донецка произошел взрыв внедорожника, в результате которого по меньшей мере два человека получили ранения. В сети появилась информация, что этот взрыв – не случайность, а в машине погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков, его жена ранена.

Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

По информации российских медиа, на месте происшествия работают специалисты судебно-экспертного центра, криминалисты и следователи оккупантов. Они проводят детальный осмотр и осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Предварительно, под днищем Toyota Land Cruiser был заложен пластид – около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков

Руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в автомобиле находился начальник Еленовской колонии, в которой в 2022 году было совершено террористическое нападение на пленных бойцов ВСУ. Впоследствии пропагандистские российские СМИ заявили, что начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков ликвидирован. В больницу не довезли. Также пострадала его жена – она в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 29 июля 2022 года на территории колонии в поселке Оленевка, находящегося под контролем российских войск, произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных. Среди погибших были преимущественно защитники Мариуполя, в том числе герои "Азовстали", находившиеся в плену после длительной осады.

Фото из Оленовской колонии после взрыва / Фото: Associated Press

Многочисленные доказательства, в том числе спутниковые снимки, экспертные заключения и отсутствие характерных разрушений, свидетельствуют, что это был заранее спланированный теракт.

В результате взрывов в Оленовской колонии более 100 азовцев получили тяжелые ранения. Многие из них имеют ампутации конечностей, многочисленные обломочные поражения, травмы головы и брюшную полость. И они до сих пор находятся в российских тюрьмах, где им не оказывают должной медицинской помощи.

Оккупанты, конечно, обвинили во всем Украину и заявили об ударе ракетой из американского РСЗО HIMARS. Однако впоследствии выяснилось, что это была ложь. Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что Россия не предоставила гарантий безопасного доступа представителей ООН к месту взрыва. Однако управление смогло провести детальные беседы с выжившими после инцидента в Оленовке и провести детальный анализ имеющейся дополнительной информации.

Фото: Associated Press

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются непонятными, доступная информация и наш анализ позволяют управлению заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS", – говорится в заявлении.

В ООН отмечают, что они по-прежнему не могут установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, из которого мог быть произведен выстрел.

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