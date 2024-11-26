В Донецкой области под обстрелами поймали дерзких воров: что они украли

В Покровске Донецкой области, вблизи которого идут ожесточенные бои украинских Сил обороны с путинской армией, имеют место и случаи, которые, на первый взгляд, выглядят совсем нетипичными для находящегося на передовой города.

Как отметил на своей странице в соцсети заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов, на днях не осталась без внимания местных полицейских кража подержанных автошин.

"Я не буду говорить о том, в каких сложных условиях работают эти люди, но кроме ежечасных обстрелов fpv-дронами и артиллерией, к сожалению, здесь есть и воровство, и убийства, и грабежи, и другие правонарушения. Под прицелом врага полицейские делают свою работу — раскрывают преступления. Даже обычная кража подержанных автошин не осталась без внимания», — написал Небитов.

Пост заместителя главы Нацполиции Андрея Небитова. Скриншот из соцсети.

Как выяснил ТСН.ua, оперативники увидели попытку украсть шины. Кража была предотвращена — при попытке совершить преступление правонарушители были задержаны.

По официальным данным Генштаба ВСУ, Покровское направление является одним из двух, где сейчас идет больше всего боестолкновений с оккупантами. С начала суток на Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий.

Прямо сейчас! Россияне лезут на Покровск!

Ранее сообщалось о том, сколько километров врагу остается до города.

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