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В Донецкой области разоблачили две группы медиков, которые подделывали COVID-сертификаты

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В Донецкой области разоблачили две группы медиков, которые подделывали COVID-сертификаты

фото/Управление СБ Украины в Черновицкой области

Сертификаты выдавали без прививки.

В Донецкой области полицейские разоблачили две группы медиков, которые вносили фейковую информацию о прививках против ковида в электронную систему.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 9 декабря.

Одна группа работала в Мариуполе. В нее входили три медика и 34-летний местный житель. Он искал клиентов. За внесенную в базу одной дозы прививки просили от трехсот до шестисот гривен.

Над разоблачением мошенников копы работали 4 месяца. За это время они пять раз покупали у медиков фальшивые документы.

Вторая мошенническая группа находилась в поселке Никольское. Там фальшивыми сертификатами торговали две медработницы. Их справки стоили от полу тысячи до двух тысяч гривен.

Полицейские разоблачили две группы медиков, создававших фейковые COVID-сертификаты

Полицейские разоблачили две группы медиков, создававших фейковые COVID-сертификаты

Напомним, в Днепропетровской области был оглашен приговор жителю Кривого Рога. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации.

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