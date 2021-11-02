В Донецкой области самый высокий процент заполненности "ковидных" мест: врачи говорят о частых смертях

По словам врачей, пациенты больше не лежат неделями или месяцами

Две трети Украины уже в «красной» зоне, мест в больницах – нет. Наивысшая заполненность коек на Донбассе. В больницах региона более 3 тысяч человек.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В больницу города Краматорск постоянно подвозят пациентов. Виктор Владимирович фельдшер скорой с сорокалетним стажем — никогда не работал так много «Вызовов 20-30 может быть», — говорит мужчина.

Здесь постоянно заняты более двухсот коек, более 90 процентов пациентов здесь не вакцинированы. «К нам могут поступить больные с большой лихорадкой, а сатурация 90-92 и оцениваемая между легким и средним, а на второй день сатурация резко падает и он переходит в категорию тяжелых больных», — рассказывает заведующая терапевтическим отделением Виктория Никулина.

Андрей – анестезиолог, говорит, пациенты были тяжелыми, но сейчас врачи имеют минимальный запас времени. «Они быстрее умирать стали, если раньше они болели неделями, месяцами, то сейчас все быстрее происходит», – убеждает врач.

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Нина Александровна самая легкая реанимированная пациентка, потому смело строит планы. «Скорее подняться и домой, хочется поправиться. У меня две правнучки, мне нужно их любить, ухаживать и поднимать», — говорит женщина.

Татьяна из тех, кто смог вырваться из интенсивной терапии – ей всего 32, у нее нет сопутствующих болезней. Там, на грани, ее учили – сдаваться нельзя. «Это большое счастье! Ты лежишь 12 дней и не понимаешь, что происходит за окном, есть ли там листья на деревьях. Они вырвали из смертных лап. Спасибо за то, что я жива», – говорит спасенная.

Татьяна говорит, домой очень нужно – у нее заболела коронавирусом дочь. Знает, что сделает в первую очередь после больницы. «Глубокую вдохну полной грудью и дома обниму родных», — утверждает женщина.

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