В ДТП с пассажирским автобусом в Киеве пострадал новорожденный ребенок: все подробности (фото)

В ДТП с пассажирским автобусом в Киеве пострадал новорожденный ребенок: все подробности (фото)

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на тротуар, проехав который, упал на обочину.

В Подольском районе Киева перевернулся автобус, до отказа набитый пассажирами. Происшествие произошло в ночь на 25 августа на улице Елены Телиги.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на тротуар, наехав на бордюр, в результате чего перевернулся и упал на обочину.

Об этом ТСН.ua сообщили в столичной полиции

Пострадавших в результате ДТП семь человек: у них диагностированы многочисленные ушибы. У одной пассажирки зафиксирован перелом руки. Отметим, что среди пострадавших — четверо малолетних детей.

"Патрульные, которые первыми прибыли на место аварии, выбили лобовое переднее стекло и вырвали аварийные люки, после чего начали эвакуацию людей из автобуса: и детей, и взрослых. Во время эвакуации пассажиров был обнаружен новорожденный ребенок, которому необходима была помощь врачей, но времени на ожидание не было, было принято решение доставить его в больницу "Охматдет" экипажем полиции", — рассказали нам в полиции.

До приезда СМП людям, которые нуждались в помощи, была оказана необходимая домедицинская помощь и психологическая поддержка.

Полицейские проверили состояние водителя на содержание алкоголя. Драгер показал, что мужчина был трезв.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, в Одесской области в обнаружили в поле разбитое авто с людьми без сознания.

Фото: ОО "Варта Голосієво"

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