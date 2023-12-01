В двух километрах от России: как армия Путина уничтожает пограничный поселок на Харьковщине

Пограничный поселок Казачья Лопань на Харьковщине ежедневно страдает от российских атак. Люди там живут почти под постоянным наблюдением россиян. Из беспилотника враг видит поселок как на ладони и открывает огонь, как только замечает скопление людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Поселок Казачья Лопань расположен в 2 километрах от российской границы. Оккупанты его постоянно обстреливают, здесь разбиты дома. Улицы - безлюдны.

Местные жители говорят, что им здесь хорошо, когда облачно, ведь так оккупанты из беспилотника не видят поселка. А когда солнечно – россияне начинают обстрелы.

Недавно здесь прямо посреди улицы погиб продавец мясного магазина. Магазин с тех пор закрыт, а рядом – яма от снаряда.

Казачья Лопань

"Был обстрел из танка. И продавец, молодой парень, 33 года, вышел. Начался обстрел он вышел скрыться. Но, к сожалению, непосредственно здесь был эпицентр обстрела. Осколками порубило магазин и он погиб", — говорит начальник информационного отдела Дергачевской военной администрации Александр Кулик.

Недавно оккупанты обстреляли жилой дом и убили 29-летнего мужчину. Мужчина работал в местном коммунальном предприятии, говорит его родственница Оксана. Они вместе делали ремонт в бомбоубежище.

В поселке есть единственное укрытие, расположенное в центре Казачьей Лопани. Здесь люди скрываются от российских атак. Глава громады говорит, что атаки врага значительно участились.

"Непонятная тактика ведения их огня. Создают гуманитарную катастрофу и хаос. Сейчас вот на улице сегодня солнечная погода и я так понимаю, что, возможно, сегодня будут обстреливать населенный пункт. Поэтому наша задача сегодня сделать максимально безопасные условия для наших людей", — говорит председатель Дергачевской. военной администрации Вячеслав Задоренко.

Казачья Лопань

До поселка достают и танки, и минометы, и артиллерия. Местные только слышат звук выхода снаряда — сразу же убегают к укрытию. До войны в поселке жили более 5 тысяч человек. Сейчас — меньше двух тысяч. В большинстве своем - это люди пожилого возраста, которые наотрез отказываются бросать свои дома.

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