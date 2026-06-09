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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В двух местах в Киеве асфальт ушел под землю: что произошло

Коммунальщики рассказали о пропастях, образовавшихся на дорогах в центре города.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Пропасть напротив Бессарабки

Пропасть напротив Бессарабки / © ТСН

В центре Киева в двух местах провалился асфальт на дорогах. Громадная яма образовалась недалеко от станции метро «Арсенальная», там возникла дыра посреди улицы Мазепы, в которую мог бы поместиться легковой автомобиль.

В Киевводоканале ТСН.ua рассказали, что провал образовался на улице Мазепы,1, недалеко от станции метро «Арсенальная».

На проезжей части произошел обвал асфальта из-за повреждений водопроводной сети диаметром 200 мм.

Но, как утверждают на предприятии, все потребители с водой.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

«Необходимо выполнить разрытие на проезжей части. Пока частично ограничено движение транспорта в направлении площади Славы», - сообщили в «Киевводоканале».

Пропасть напротив Бессарабки

Пропасть напротив Бессарабки. / © Фото из открытых источников

Пропасть напротив Бессарабки. / © Фото из открытых источников

В то же время еще одна пропасть образовалась в начале бульвара Тараса Шевченко, напротив Бессарабского рынка.

Как рассказали в Киевводоканале, на бульваре Тараса Шевченко, 2 произошел провал на уличной канализационной сети.

«Место провала обследуют работники аварийной бригады. Движение транспорта на этом участке бульвара частично ограничено», - объясняют коммунальщики.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили одолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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