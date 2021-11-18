В двух областях сгорели заживо восемь детей и двое взрослых: можно ли было избежать трагедий

В двух областях сгорели заживо восемь детей и двое взрослых: можно ли было избежать трагедий

Смертельный огонь унес жизни двух больших семей.

Четверо детей погибли в пожаре в Хмельницкой области. Самому младшему ребенку не исполнилось и года. Старшему было всего шесть. И целую семью — родителей и четырех деток — от шести до 11 лет — нашли мертвыми в закопченном доме на Винничине.

О том, почему это произошло и можно ли было избежать трагедий — 18 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в частном доме в Марьяновке Винницкой области своих родных мертвыми нашел самый старший сын – 14-летний Игорь.

Юноша ночевал у бабушки – это его и спасло, говорят родственники. Утром зашел взять школьные вещи и даже не понял, что произошла трагедия. Вернулся к бабушке и сказал, что все спят.

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Бабушка, которая вслед за внуком прибежала в дом, увидела погибших и позвонила по телефону старосте и в полиции.

Все стены дома – черные, закопченные, а холодильник на кухне расплавлен. Но, по предварительным выводам экспертов, открытого огня в доме не было. Скорее всего, говорят спасатели, сначала задымился удлинитель, а от него уже начали тлеть холодильник и другие вещи. И взрослые, и дети в это время крепко спали.

"Там образовалось большое количество дыма, поэтому, чтобы что-то сгорело — нельзя сказать. Копоть и этот ядовитый дым повлек за собой гибель людей, предварительно", — отметил пресс-секретарь ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Семья благополучная, на учете у соцслужб не состояли, говорят в сельсовете. 44-летний Михаил и его 34-летняя жена не работали, но держали много скота, за счет этого жили. Воспитывали троих девочек и двух мальчиков. Самой маленькой Виктории было всего 6 лет.

Спасатели призывают людей быть осторожными с отоплением и розетками, особенно с наступлением холодов.

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"Помните, что в удлинитель нельзя включать несколько приборов. Здесь было одновременно включены морозильная камера, холодильник", — отмечают в ГСЧС.

Погибших родителей и 4 детей будут хоронить завтра. 14-летний Игорь, оставшийся сиротой, пока будет жить с бабушкой.

Тем временем обгоревший матрас, расплавленные от огня детские вещи напоминают о трагедии, которая произошла в доме в селе Медисовка, на Хмельнитчине. Здесь погибли в пожаре четверо детей. Самой младшей Софийке было всего 7 месяцев.

Вспыхнуло вечером. Вероятнее всего от огня в печке вылетели искры. Дети, которым до 6 лет, якобы уже спали, когда угарный газ окутал все вокруг.

По словам спасателей, на полу лежал матрас, на котором находились двое малолетних детей, а остальные двое – находились в другой комнате.

Соседка Людмила рассказывает — еще пыталась помочь спасти жизнь двух братиков и двух сестричек, но тщетно.

В селе трагедией ошеломлены все. Родители погибших малышей в полиции рассказали, когда загорелось – спали в другой комнате. Как только отец почувствовал запах дыма - сразу бросился выносить сыновей и дочерей. Но было поздно. Впрочем, есть подозрения, что ни мамы, ни папы маленьких детей, когда начался пожар, дома не было вообще.

"Между комнатами нет двери. Если бы находились родители дома, они бы вовремя это все увидели", — предполагают спасатели.

В селе рассказывают, что семья, которая несколько лет назад переехала из соседнего села, держала скот. Муж ходил на работу, дети росли.

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"К неблагополучным мы их никогда не относили, хотя наблюдали за ними, потому что это была многодетная семья", – рассказывает староста села Людитла Бышук.

Хотя участковый, говорят в полиции, к ним наведывался, и даже отмечал, что печку надо привести в порядок.

"Отмечалось и ненадлежащее печное отопление в указанном доме. Но родители погибших детей реагировали на участкового инспектора агрессивно и соответствующих выводов сделано не было", — говорит руководитель Нацполиции Хмельнитчины Руслан Герасимчук.

Чтобы выяснить, как возник пожар в доме и где на самом деле были родители – в полиции открыли два производства. За ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей и нарушение пожарной безопасности. Маме и папе погибших детей грозит до 8 лет за решеткой.

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