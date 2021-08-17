В эксклюзивном интервью Ольга Харлан с любимым рассказали об Олимпиаде, семейных посиделках и бабушкиных пирожках

Они вместе были в Токио, но после проигрыша Ольга поехала домой и они не виделись почти месяц.

Это была ее первая Олимпиада, с которой она вернулась без награды. Отчаяния и разочарования не скрывала и даже заявила о том, что хочет сделать перерыв в большом спорте. Поддержать в Украину приехал и ее любимый парень — италиийський фехтовальщик Луиджи Самеле.

О любви первой сабли Украины и кто поддерживает Ольгу Харлан после неудачного выступления в Токио — 17 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Они вместе были в Токио, но после проигрыша Ольга поехала домой и они не виделись почти месяц. Пара уже успела отдохнуть и Луиджи уже даже познакомился с семьей невесты. Обо всем этом влюбленные рассказали в эксклюзивном интервью Маричке Падалко — и кстати, это было их первое совместное интервью.

Последние три года залы прилета в аэропортах были любимыми местами для олимпийской чемпионки Ольги Харлан и ее любимого итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

В Киеве они впервые видятся после олимпийского Токио. И отправляются на Олину малую родину в Николаев.

На этот раз Луиджи по Киеву почти не успел прогуляться из-за большой семейную программу. От нее впечатления переполняют.

Оля говорит, любимый мог бы задержаться еще на несколько родственных посиделок, но ей самой надо готовиться к "Танцам со звездами". Перед Олимпиадой, хотя уже и знала о своем будущем участии в проекте, не могла себе позволить даже думать ни о чем, кроме фехтования.

Луиджи говорит, что знает об Олином детском увлечение бальными танцами. И радуется, что теперь она сможет воплотить в жизнь и эту мечту и наконец отдохнуть от напряжения большого спорта.

Поражение Харлан в Токио они переживали вместе.

"Я сразу же собрала вещи, кргда проиграла, я там не хотела оставаться. Он вышел вместе со мной. Мы стояли перед автобусом, и я там очень сильно расплакалась", — вспоминает Ольга.

Новости Украины: Ольга Харлан и ее любимый Луиджи Самеле дали эксклюзивное интервью

Для самого Луиджи эти Игры были самым успешным соревнованием в его карьере. Два серебра — в команде, и личное. А еще Оля. Первая Олимпиада, когда она рядом, как его любимая. О таком он начал мечтать еще 15 лет назад.

"Мне было где-то 18 лет, а ей где-то 15. И мы были на соревнованиях во Франции. Я увидел девушку, очень красивую. И сфотографировал, как смог ...", — делится мужчина.

Три года назад первый шаг навстречу сделала Оля. И нашла не только любовь, а нашла в этих отношениях саму себя.

"В какой-то момент я забыла кто я, что я. Меня обесценивали и я себя обесценивала, а он научил меня, что я Оля Харлан, я личность, я спортсменка, очень хорошая, и это нужно ценить", — резюмировала она.

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