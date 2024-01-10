В Эквадоре мафия захватила телеканал: как это закончилось и что известно о противостоянии (фото, видео)

В Эквадоре набирает обороты противостояние властей и мафии. Вооруженные бандиты захватили в прямом эфире телеканал, взяли нескольких полицейских в заложники и устроили беспорядки в тюрьмах. На что президент объявил 22 мафиозных группировки террористическими организациями, а вооруженные силы страны заявили — будут считать их военными целями. Пока в противостоянии погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Освобождение заложников на телеканале

Эфир одного из эквадорских телеканалов прервался выстрелами. В студию прямо в прямом эфире - врываются вооруженные бандиты - они приказывают работникам канала лечь на пол. Вскоре трансляция исчезает.

На улицах прохожие собираются у телевизоров, пытаясь выяснить, что происходит. Тем временем, к студии отправляется полиция.

"Одному из наших операторов прострелили ногу, еще одному сломали руку. Стреляли пулями, применяли оружие внутри. Полиция прибыла за считанные минуты", - говорит ведущий.

Правоохранители впоследствии отчитываются - арестовали нападавших. В полиции отмечают - они являются членами одной из мафиозных группировок, которые в последние дни принялись терроризировать страну.

Почему вспыхнуло противостояние

Подожженные и взорванные автомобили и похищения полицейских - вот ответ эквадорской мафии на провозглашение чрезвычайного положения.

Его президент страны объявил за день до беспорядков - сразу после того, как из одной из тюрем исчез глава влиятельной мафиозной группировки Лос Чонерос. Преступник должен был отбывать 34-летнее наказание, в частности за наркобизнес. Режим чрезвычайного положения, который расширял полномочия полиции и военных, запрещал публичные собрания и вводил комендантский час - должен был действовать два месяца. Уже на следующий день в эквадорских тюрьмах в шести регионах - вспыхнули беспорядки, которые удалось обуздать.

Увлечения телеканала

Люди боятся противостояния власти и мафии

Улицы эквадосских городов пустеют, магазины закрываются. Люди признаются - противостояния власти и мафии откровенно боятся.

Нынешний кризис - первое серьезное испытание для эквадорского президента Даниэля Нобоа. Он выиграл выборы прошлой осенью, обещая подавить волну преступности, захватившую некогда тихую южно-американскую страну.

Эквадор

Относительно небольшой Эквадор годами вел спокойную жизнь рядом с двумя крупными странами-производителями кокаина - Колумбией и Перу. Это кончилось, когда власти начали сквозь пальцы смотреть на деятельность наркокартелей - при левом президенте Рафаэле Корреа, правившем с 2007 по 2017 год. Тогда резко начало расти количество убийств и наркопреступлений. Поэтому сейчас, чтобы справиться с ситуацией, новый эквадорский президент объявляет 22 мафиозные группировки террористическими организациями, а само противостояние - внутренним вооруженным конфликтом.

Пока в Эквадоре пытаются справиться с ситуацией, соседнее Перу объявляет чрезвычайное положение на границе и опрокидывает туда военных. Потому что опасается, если эквадорские власти не смогут защитить своих граждан от мафии, они могут начать бежать к соседям.

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