В Энергодаре спасатели устроили акцию протеста: оккупанты со стрельбой и избиением разогнали митинг

В оккупированном Энергодаре пожарные устроили акцию протеста.
Спасатели вышли на пикет и вывели технику, требуя от оккупантов отпустить похищенного ими начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.
Об этом говорится в ТСН
Россияне забрали его 18 мая и увезли в неизвестном направлении. Акция спасателей продолжалась около часа. Украинские пожарные выставили 14 единиц спецтехники напротив дома культуры "Современник".
Оккупанты со стрельбой разогнали акцию протеста, избили пожарных и повредили их технику.
Как добавили в Запорожской ОВА, также россияне похитили еще и исполняющего обязанности командира отряда Пилинского. Затем захватчики попытались оправдать разгон митинга, наконец солгав, что никакого митинга вообще не было.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 20 мая отметил протест спасателей Энергодара. Зеленский подчеркнул, что каждый и каждый должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-то решать на нашей земле.
Ранее в Запорожской ОВА рассказали последнюю информацию о ситуации в регионе, в частности, на временно захваченных территориях.
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