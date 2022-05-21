В Энергодаре спасатели устроили акцию протеста: оккупанты со стрельбой и избиением разогнали митинг

В Энергодаре спасатели устроили акцию протеста: оккупанты со стрельбой и избиением разогнали митинг

В оккупированном Энергодаре пожарные устроили акцию протеста.

Спасатели вышли на пикет и вывели технику, требуя от оккупантов отпустить похищенного ими начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Об этом говорится в ТСН

Россияне забрали его 18 мая и увезли в неизвестном направлении. Акция спасателей продолжалась около часа. Украинские пожарные выставили 14 единиц спецтехники напротив дома культуры "Современник".

Оккупанты со стрельбой разогнали акцию протеста, избили пожарных и повредили их технику.

Как добавили в Запорожской ОВА, также россияне похитили еще и исполняющего обязанности командира отряда Пилинского. Затем захватчики попытались оправдать разгон митинга, наконец солгав, что никакого митинга вообще не было.

В Энергодаре спасатели устроили акцию протеста

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 20 мая отметил протест спасателей Энергодара. Зеленский подчеркнул, что каждый и каждый должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-то решать на нашей земле.

Ранее в Запорожской ОВА рассказали последнюю информацию о ситуации в регионе, в частности, на временно захваченных территориях.

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