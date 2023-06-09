В эпицентре взрыва уцелел только кусок стены: после обстрела Житомирщины устраняют масштабные разрушения

Ночью жители Звягеля услышали два мощных взрыва: одна сбитая ракета упала в поле, а обломки другой - приземлились в частный сектор. В эпицентре трагических событий оказался дом 70-летней пенсионерки, от дома осталась лишь одна стена и куча строительного мусора, говорится в ТСН.

К моменту трагедии женщина спала в своем доме, ее спасти не удалось. После взрыва на место происшествия сразу отправились спасатели и правоохранители. Позже сюда пустили коммунальные службы.

Известно о 5 полностью разрушенных домах, еще 58, говорят в городском совете, получили повреждения. Там добавляют, что эта цифра не окончательная, ведь обращения поступают в течение дня, когда потерпевшие находят время. Что касается временного жилья, то в городской совет таких обращений не поступало. Четыре семьи, дома которых изуродовали, сегодня останутся на ночь у своих родственников. Местные власти обещают жителям Звягеля помощь. «Принято решение, прежде всего, восстанавливаем крыши и окна. И в дальнейшем депутаты сейчас принимают решение относительно домов, которые не подлежат восстановлению — людям предложено, что власти хотят закупить им жилье, а эти дома разрушить”, — рассказывает заместитель городского головы Звягеля Виталий Якубов.

Эпицентр падения обломков ракет в Житомирской области

Проблем со светом, газом и водой здесь нет, отключили от сетей только те дома, которые разрушены полностью. К вечеру завалы надеются по максимуму разобрать. Людей здесь очень много, присоединилась к спасательной операции и местная терроборона.

Шестерым людям оказали медицинскую помощь, двоих из них госпитализировали. На данный момент — в больнице находится одна пострадавшая с высоким давлением.

На место гибели женщины прибыли родственники. Они в пепле пытаются найти ценные вещи. Тело женщины находится в морге. Будут хоронить ее послезавтра. “Мы документы ищем – нет документов нет, ничего нет. Ни фотографий, ни документов – ничего”, — говорит родственница погибшей.

В то же время люди продолжают разбирать завалы. Затягивают пленкой окна и крыши домов, несмотря на пережитый стресс, говорят, будут ночевать дома.

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