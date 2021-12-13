В ЕС готовят новые возможные санкции против России – запустят синхронно с США и Британией

В ЕС готовят новые возможные санкции против России – запустят синхронно с США и Британией

Ужесточение ограничения против РФ возможно в случае усиления ее агрессии и нападения на Украину.

Новые возможные санкции против России обсуждают в Евросоюзе. Министры иностранных дел стран-членов ЕС решают, как именно наказать Москву, если она решится напасть на Украину. И договариваются, когда и как применить ограничения.

Об этом 13 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Украинский вопрос в Брюсселе сегодня – самый важный, говорит корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждали, как именно будут сдерживать Россию от дальнейшей агрессии против Украины. И какой ответ дадут Москве, если она все же решится напасть.

Худший сценарий – вполне вероятный, убеждены главы МИД стран Балтии. И призвали Евросоюз прибегнуть к беспрецедентным санкциям.

Впрочем, не все главы европейских внешнеполитических ведомств занимали столь активную проукраинскую позицию. К примеру, Австрия отстаивала наискорейший запуск газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Мол, не стоит подвергать сомнению его целесообразность всякий раз, когда возникают дискуссии с Россией.

В ЕС обсуждают новые возможные санкции против России

Но в чем страны ЕС единодушны, так это – в поддержке Украины. По крайней мере, в этом заверил глава европейской дипломатии, рассказывая об итогах заседания журналистам.

"Евросоюз остается единым в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры подтвердили: любая агрессия повлечет политические последствия для России. Заплатить придется и высокую экономическую цену", — сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По данным западных разведок, Россия собрала возле украинских границ больше 100 тысяч солдат. Но какие именно ограничения применит Евросоюз в случае, если они пересекут границу, - европейские дипломаты не уточняют. По крайней мере, публично. Только заявляют, что возможные санкции координируют с Великобританией и США. А пакет мер обсуждают сейчас, чтобы быть готовыми быстро среагировать на наихудший сценарий.

Тем временем российский рынок акций обрушился из-за угрозы западных санкций.

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