В ЕС могут проспать рождение нового "Трампа": о ком идет речь и какие угрозы это будет иметь в мире

У Кремля, как обычно, гибридные приемы. И, конечно, Украина здесь главный козырь. Но что-то похожее, как анализируют специалисты-международники, можно сказать не только о Путине. То есть не только он пытается цинично сыграть на украинском поле для своих политических выгод.

К примеру, как глобальная война России против Украины может сказаться на судьбе уже бывшего американского президента Трампа? И почему он сейчас так заметно пытается обрести союзников в Евросоюзе? Причем тех союзников, которых сама Европа пытается обходить.

Ответы на эти вопросы искал корреспондент ТСН Андрей Орляк.

"Мы должны быть готовы и к возможности того, что США вырастят нового Дональда Трампа, должны быть достаточно сильными на данный момент", — такую оговорку выразила госпожа Натали Луазо, евродепутат и руководитель подкомитета по вопросам безопасности и обороны.

Хотя Трамп давно покинул Белый Дом. Новые хозяева там хорошо помнят, что он делал, с каким скандалом уходил и какие вопросы оставил без ответа. Злые языки говорят, что много вопросов к Трампу есть и у Кремля. Но больше всего их у ЕС.

Феномен Трампа в том, что потеряв победу, он не потерял поклонников. Движение трампистов как будто лишь мотивирует политические и шпионские скандалы, сопровождавшие его во время и даже после каденции. Он выпутался из двух угроз импичмента. Очевидно, что теперь планирует выпутаться от угроз реальной тюрьмы. Уже из-за вывезенной груды секретных и тайных документов из Овального кабинета в свою квадратную комнату в помпезном имении в Мар-а-Лаго.

Именно с таким Трампом в начале августа встретился венгерский лидер Орбан. Играли в гольф, а затем играли в политику, где Украина выглядит общей болевой точкой. Похоже, что в этой игре им не хватало еще одного компаньона.

Пока, например, президент Эстонии со своими гражданами плетут маскировочные сетки для украинского фронта, премьер Венгрии плетет политические узы с 45-м президентом США. Еще в марте Трамп оскандалился на весь мир своим циничным заявлением. Не только потому, что назвал Путина после вторжения в Украину "сообразительным, гениальным парнем". И не только потому, что одобрил его решение признать независимость квазиреспублик на Донбассе. Трамп выдал дикий спич, что "Украина имела бы страну и не имела бы войны с Россией, если бы отказалась от Крыма и НАТО. И позиция Орбана вполне гармонична — венгерский премьер всерьез возлагает на Запад ответственность за продолжение войны и смерти украинцев, а ключом к завершению войны против Украины он считает договоренность руководителей Украины и США.

Эти нарративы, почти повторяющие отсутствующего в этой дружной компании Путина, были провозглашены в американском Техасе на Конференции консервативного политического действия, где имел длинный спич Трамп. И немалую речь тот же имел Орбан. А оба в куче получили хорошую поддержку американской аудитории.

Такая лояльность к мировоззрению и действиям Путина не может не смущать мир в целом и Украину в частности. И не только потому, что перспективы Трампа на предстоящих президентских выборах все еще далеко не нулевые, а потому, что его идеи и принципы живут и размножаются в головах трампистов. Учитывая это, вполне понятно, почему европейские политики заговорили о Трампе именно так: "Мы должны быть готовы и к возможности того, что США вырастят нового Дональда Трампа".

Но боюсь, что ЕС вместе с НАТО могут проспать рождение собственного Трампа, потому что Виктор Орбан мне кого-то очень напоминает. А сигналы, посланные тандемом двух игроков с американского игрового поля, явно подбадривают Путина к продолжению игры на украинском поле.

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