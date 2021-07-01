В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты: облегчит ли это путешествия

Основная цель их введения — облегчение путешествий в условиях пандемии, прежде всего в период летних отпусков.

С сегодняшнего дня, 1 июля, во всем Евросоюзе и Шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты.

Подробности рассказал корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Григорий Жигалов: Сегодня действительно в странах Евросоюза ажиотаж. У меня друзья примеру массово загружают себе эти COVID-сертификаты. Хотя уехать мы пока не можем. Поскольку в моем сертификате, например, есть пока только одна прививка.

Вторую дозу я получу на следующей неделе, потом еще две недели подождать — и вот, в конце июля можно будет куда-то ехать. Если ситуация, конечно, радикально не поменяется — но об этом чуть позже.

А сейчас — о тех счастливых владельцев COVID-сертификатов, которые уже получили две дозы вакцины не позднее, чем две недели назад. В аэропортах — аншлаг.

Несмотря на то, что как только появилась идея COVID-сертификатов, у нее было много скептиков — сегодня туристы преимущественно радуются тому, что могут избежать неприятных ПЦР-тестов, или длительных изоляций.

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Вместе с тем, все проходит гладко. Особенно учитывая, что различные страны ЕС имеют разные санитарные ограничения.

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Ну к примеру, чтобы поехать в Испанию, мне надо сдать тест на коронавирус. Мои же коллеги, живущие буквально в нескольких километрах — во Фландрии — могут туда поехать даже без COVID-сертификата, так Фландрию объявили "зеленой" зоной.

А Германия сегодня ввела новые ограничения для туристов, прибывающих из Португалии. Все эти проверки легли на плечи авиакомпаний, и в Брюссельском аепорорту теперь жалуются, что COVID-сертификаты им жизнь не упростили.

"Так как ограничения везде разные, сертификат нам не помогает. Если мы отсканируем сертификат, мы увидим, что это настоящий QR-код, но у нас нет содержания этого QR-кода, связанного с пунктом назначения, к которому путешествует пассажир. Поэтому нам все равно нужно выполнить все проверки визуально, чтобы убедиться, что пассажир отвечает требованиям пункта назначения", — отметила пресс-секретарь Брюссельских авиалиний.

Григорий Жигалов: Если коротко, то COVID-сертификаты не являются ни гарантией, ни стопроцентной пропуском. Это лишь инструмент, который должен облегчить путешествия. Но, как и в прошлом году, надо внимательно изучать санитарные правила той страны, куда вы направляетесь. Даже если это путешествие между двумя странами ЕС.

Ранее сообщалось, как выглядят COVID-сертификаты, которые ввели в Украине, и признает ли их Европа и мир.

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