В ЕС назревают скандалы из-за поставок Украине оружия: болгары отмалчиваются, эстонцы же комментируют

Украине могут передавать боеприпасы страны, публично отрицающие свою готовность это делать. Издание Euractiv стало известно о планах Болгарии вооружать Украину через посредников, а Politico пишет, что Эстония, которая и придумала план отправить на фронт боеприпасы из складов стран ЕС, закупить новые, злоупотребляя общим бюджетом. Об этом сообщили несколько источников в дипломатических кругах ЕС, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряна Степаненко для ТСН.

Европейские боеприпасы, которые, как надеются в Киеве, переломят ход войны, «раскроили» Евросоюз на несколько лагерей. Те, которые демонстрируют стремление помогать Украине, вторую – более умеренную категорию, и третью – тех, кто не готов «сбрасываться» своими снарядами. Но, как узнали журналисты, публичные намерения постоять в стороне могут и не отражать реальность.

Боеприпасы ждут на поле боя в Украине, из-за их нехватки, говорил Владимир Зеленский, и откладывается весеннее контрнаступление. Восстанавливать украинские запасы за счет своих планируют Норвегия и еще 18 стран-членов ЕС. “Высокий представитель ясно дал понять, что хочет видеть как можно более широкое участие. Потому что это в пользу Европы. Это поддержка Украины, а также поддержка европейской безопасности и стабильности», – говорит представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

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Вне проекта 10 стран ЕС, но если Литва и Польша регулярно поставляют Украине оружие на двусторонней основе, Венгрия отказывается, потому что, по словам ее топ-дипломата, «хочет мира». Президент Болгарии объявил, что запретит даже реэкспорт болгарского оружия Украине. “Мы вместе с Еврокомиссией будем работать над увеличением инвестиций, чтобы мы могли пополнять наши запасы и помогать государствам-членам ЕС и НАТО пополнять свои собственные. Но Болгария не участвует в совместных поставках снарядов Украине”, — заявил президент Болгарии Румен Радев.

Это заявление для многих стало дополнительным поводом упрекнуть Радеву в пророссийскости, но издание Euractiv выяснило, что Болгария, в распоряжении которой есть снаряды советского образца, может их продать Украине через посредников. Под прикрытием собственного перевооружения получат новые боеприпасы, старые же отдадут государственному военному заводу. Что с ними сделают — нынешний министр обороны не объяснил, но объяснил в интервью, которое цитирует издание, бывший. “Это величайшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов – сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ОМУ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны по некоторым направлениям на украинском фронте”, — заявил экс-министр обороны Болгарии Бойко Ноев.

Согласно плану ЕС, Украина должна получить миллион 155-миллиметровых снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Желающим отдавать свои принадлежит компенсация из Европейского Фонда Мира. Этакая общая «копилка» под эти нужды в частности, которую страны ЕС наполняют пропорционально своим ВВП. Потратить эти средства на боеприпасы для Украины, а затем – на общие закупки собственных – предложила в свое время Эстония. "Я действительно счастлива, что, когда в последний раз я сделала предложение по боеприпасам и общим закупкам, за 5 недель мы пришли к согласию по этому поводу", — отмечала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Издание же Politico узнало о закулисных претензиях к Эстонии. Цитирует источники в дипломатических кругах ЕС, которые утверждают: Таллин среди столиц, злоупотребляющих общим фондом. С одной стороны – максимально помогает Украине, с другой – отдает, как выразился в беседе с изданием один из дипломатов, металлолом, модернизируя за счет ЕС таким образом собственную армию. Другой неназванный дипломат привел и пример: Эстония отправляет советский ракетный комплекс «Стрела», а компенсацию спрашивает исходя из стоимости современного «Стингера». Но эстонское Минобороны в комментарии "Радио Свобода" опровергло эту информацию. “Эстония никогда не владела "Стрелами" и не отправляла их Украине, а также не владела "Стингерами" и не покупала их. Эстония всегда говорила, что ее военная помощь Украине рассчитывается на основе стоимости восстановления, поскольку это сумма инвестиций, которые Эстония должна предпринять, чтобы восстановить пожертвованные мощности. И последнее, но не менее важное: помощь Украине – это не соревнование. Ставки намного выше – отразить агрессию в Европе”, — говорится в комментарии Минобороны Эстонии.

Эксперты, с которыми пообщались издания, не сомневаются: недоразумение удастся преодолеть. Самым важным, говорят, является сам факт: для поддержки Украины ЕС, как блок, способен на беспрецедентные решения. “Впервые Европейский фонд мира действительно служит этой цели, что мы фактически возмещаем поставки Украине, которая нуждается в нем. Есть определенные выбоины на пути, но не думаю, что процесс как таковой будет подорван. Это больше касается административного правового механизма и координации между государствами-членами и центром в Брюсселе”, — заявил аналитик Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек.

Когда, согласно плану, на фронт поедут первые, такие дефицитные там снаряды пока неизвестно. А чтобы нарастить их производство в долгосрочной перспективе, Польша, например, призывает закупать их и за пределами ЕС, ведь надо, настаивают здесь и сейчас.

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