В ЕС по безвизу: когда Брюссель признает украинские "ковидные" паспорта и китайскую вакцину

Если Евросоюз не будет пускать украинцев, привитых китайской вакциной, это будет нарушением международного права.

С марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 безвиз для украинцев остается де-факто заблокированным. Хоть в ВОЗ и констатируют, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась "на очень высоком уровне", большинство стран-членов ЕС не спешит открывать свои границы. К тому же, все большее беспокойство вызывает распространение нового штамма "Дельта".

Надежда была на "ковидные" паспорта — сертификаты вакцинации. С 1 июля их ввели как в Евросоюзе, так и в Украине. Электронные справки содержат информацию о вакцинации, перенесенной болезни и отрицательном результате теста. Эти сертификаты еще надо синхронизировать. То есть, ЕС и Украина должны взаимно признать свои документы. Но из-за хаоса и бюрократической неразберихи в Брюсселе никто не берется прогнозировать, когда это произойдет.

Дополнительной проблемой является китайский CoronaVac, которым активно прививают украинцев. Эта вакцина преквалифицирована (одобрена) ВОЗ, но не европейским ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам). Да и индийскую AstraZeneca (Covishield) официально признают лишь 7 стран ЕС. Отдельные страны-члены, такие как Австрия и Нидерланды, единолично признали CoronaVac и пускают к себе привитых им украинцев. Другие — Греция, Хорватия, Болгария, Испания — чтобы не потерять еще и этот турсезон, разрешили украинцам въезжать даже с отрицательным ПЦР-тестом.

ТСН.ua узнавал, как будет выглядеть украинский паспорт вакцинации, где его можно получить и когда Евросоюз наконец отменит все ограничения для въезда украинцев.

Украинские сертификаты

С 1 июля в Украине в тестовом режиме (бета-тестирование) заработали "ковидные" сертификаты. Все, кто уже имеет две прививки, могут протестить такой паспорт в приложении "Дія". Услугой воспользовались уже более 5 тыс. украинцев. В Министерстве цифровой трансформации рассказали ТСН.ua, что в приложении доступны сертификаты двух видов: международный и внутренний. Получить их можно абсолютно бесплатно.

"Необходимые данные подтянутся из системы eHealth автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами. Весь процесс занимает несколько минут. Разработкой и технической реализацией в "Дії" совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД и ГПСУ", — рассказал ТСН.ua вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Внутренний не будет содержать медицинских данных, только ФИО, срок действия и уникальный номер. Например, охранник, который будет проверять ваш сертификат перед допуском на концерт, не будете знать, где и когда вы вакцинировались, или болели.

Что же будет содержать международный сертификат, который разрабатывается с учетом международных требований Еврокомиссии:

ФИО, дату рождения, уникальный номер, название страны-выдачии уполномоченного учреждения;

информацию о вакцине сроком на 180 дней (количество доз, порядковый номер и дату последней введенной дозы, страну вакцинации);

отрицательный результат тестирования от COVID-19, действителен 72 часа (информация о тесте, дате и времени забора образца и получения результата, место тестирования);

выздоровление от COVID-19, действительно 180 дней (дата первого положительного теста, срок действия сертификата).

Признание со стороны ЕС

Почему пробная версия украинских"ковидных" сертификатов, которые будут тестироваться две недели, стала доступной именно сейчас? Потому что с 1 июля в ЕС начал действовать EU Green Pass (цифровой зеленый сертификат), который выдают уже 20 государств-членов. В течение шести недель к системе должны присоединиться еще 7 стран Евросоюза. Для Украины это неутешительные новости, поскольку взаимная синхронизация украинского и европейского "ковидных" сертификатов возможна только с середины августа.

В Министерстве цифровой трансформации говорят, что к системе COVID-сертификатов в ЕС подключены 27 стран-членов, а также Норвегия, Лихтенштейн и Исландия. Украина одна из первых стран за пределами ЕС, которая начала коммуникацию с командой ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов.

"Чтобы украинские "ковидные" сертификаты принимали в других странах, наша команда создает инфраструктуру для быстрого получения сертификатов. Также будет внедрена межнациональная инфраструктура обмена открытыми ключами. Именно она обеспечит возможность проверки валидности сертификатов в других странах. Впервые в такие короткие сроки страны должны разработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации. После бета-теста мы ждем аудита системы. Если все будет хорошо, после этого будет политическое решение ЕС о взаимном признании, чтобы украинцы смогли свободно путешествовать. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее", — говорит ТСН.ua Михаил Федоров.

Но из Киева выглядит так, что синхронизация "ковидных" сертификатов — это нечто очень далекое. К тому же, из-за хаоса и забюрократизированности процессов в ЕС, если Киев не удвоит свои усилия, взаимное признание сертификатов может растянуться на неопределенный срок. Еще полгода назад в Киеве и Брюсселе уверяли, что по "ковидным" паспортам украинцы поедут в ЕС уже с середины июня. Затем сроки сдвинули на 1 июля. Сейчас уже осторожно говорят о конце лета.

"Это не из-за нас". Так ТСН.ua объяснил задержку взаимного признания сертификатов вакцинации главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, добавив, что сейчас мяч на стороне ЕС. При этом несколько дискриминационным выглядит подход, когда Брюссель вносит Армению (у которой нет безвиза) и Молдову в список "безопасных" стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в страны ЕС. Этот список Брюссель пересматривает каждые две недели, анализируя количество проведенных в третьей стране тестов и уровень заболеваемости. Интересно, что эти показатели в Армении и Молдове не очень отличаются от украинских. Но для наших граждан границы Шенгена до сих пор закрыты.

Признание вакцин

Синхронизация вакцинных сертификатов — не единственная проблема, которую предстоит решить украинским переговорщикам. Больше беспокойств вызывает именно тип вакцин, которыми прививают украинцев. Дело в том, что европейское ЕМА до сих пор не признало китайскую Coronavac. Официальный Брюссель разрешил странам-членам самостоятельно решать, разрешать ли въезд привитым вакцинами, которые преквалифицированы ВОЗ, но не одобрены ЕМА. Отдельные страны-члены ЕС так и сделали. Кипр, чтобы не потерять российского туриста, вообще разрешил въезжать вакцинированным Sputnik V.

Если вакцинированных Coronavac не пустят в ЕС, в Минздраве говорят, что это будет нарушением международного права. По словам Игоря Кузина, документы по CoronaVac находятся в ЕМА, которым сейчас одобрены: AstraZeneca (европейского производства), Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

"Весь мир говорит: то, что рекомендовано ВОЗ является базисом для признания другими организациями. В то же время ЕС дает право каждой стране принимать отдельное решение о признании той или иной вакцины. Поэтому сейчас идет прицельная работа со странами-членами ЕС о признании CoronaVac. Особенно с теми, где у нас большое транспортное сообщение. Тип вакцины не должен становиться препятствием для свободного путешествия или пересечения границы", — сказал в интервью ТСН.ua Игорь Кузин.

Настоящим шоком для украинцев стали сообщения, что отдельные страны-члены ЕС не пустили к себе граждан Индии, вакцинированных AstraZeneca (Covishield). В Минздраве пообещали изучить эти случаи, чтобы с украинцами не повторилась та же история. Уже известно, что индийскую AstraZeneca признали семь стран ЕС: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония. Также эксперимент ТСН показал, что со свежим отрицательным ПЦР-тестом и сертификатом о прививках (первая доза Covishield, вторая — AstraZeneca корейского производителя) можно въехать во Францию.

Эксперимент ТСН: какие препятствия возникли на пути во Францию

Украинские дипломаты честно признают, что вопрос признания вакцин, как и синхронизации паспортов вакцинации, уже давно стал политическим. А последний пример с Арменией и Молдовой наглядно показал, что украинской статистике по количеству заболеваний и проведенных тестирований то ли не доверяют, то ли просто не хотят пускать украинцев в ЕС, потому что не "переварят" волну заболеваний, если будет очередная вспышка.

В Офисе вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ТСН.ua ответили, что большинство стран мира все же волнует вопрос открытия границ после такого масштабного локдауна. Разрабатывается совершенно новое законодательство, новые регуляции. Именно поэтому Украина стала одной из первых стран, которая начала диалог с ЕС о взаимном признании "ковидных" сертификатов.

"Еще в апреле этого года, когда даже внутри ЕС не было финального решения по этому вопросу, вместе с Верой Юровой (вице-президенткой Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности — Авт.) мы согласовали, что украинские "ковидные" сертификаты должны быть совместимыми с европейскими. Минфцифра вместе с Минздравом работают над этим. С самого начала в диалоге с ЕС мы настаивали, чтобы все вакцины, признанные Минздравом, признавались. Поскольку эти переговоры мы начали заблаговременно, пока в ЕС еще финализировали соответствующий регламент, в его тексте содержится нужная формулировка. Если вакцина признана ВОЗ, она приемлема для признания в "ковидных" сертификатах", — считают в Офисе вице-премьерки.

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