В ЕС придумали, как обойти Венгрию и выделить Украине 18 миллиардов евро

Совет Европы смог разблокировать 18 миллиардов для помощи Украине – предложение, на котором чуть не поставила крест Венгрия. Несмотря на то, что общие для Евросоюза решения должны принимать все страны и даже одного голоса "против" достаточно, чтобы ничего не вышло, говорится в ТСН.

Украина может рассчитывать на Евросоюз – так в коротком пресс-релизе о разблокировании помощи Украине говорит министр финансов Чехии. Именно эта страна сейчас председательствует в ЕС, где лидерство передается каждые полгода. Следовательно, добиться, чтобы позиция Венгрии не помешала выделять Украине средства, для Праги стало делом принципа.

Многие считают, что Венгрия принципиально заблокировала деньги для Украины, потому что Евросоюз в свою очередь блокирует деньги для Венгрии. Не только потому, что страна продолжает занимать откровенно антиевропейскую позицию в отношениях с Путиным и настаивать на покупке российских энергоносителей. Дело лично в премьере Викторе Орбани и его кабинете. Ранее Европарламент признал Венгрию государством, в котором режим сменился хоть и электоральной, то есть избирательной, но автократией с популистом Орбаном во главе. Из-за провала антикоррупционного законодательства Евросоюз заблокировал запланированные деньги на развитие страны, крайне необходимые бюджету Венгрии. Орбан "потянул стоп-кран" в переговорах о помощи Украине.

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“В Украине миллионы людей без воды, отопления или тока, нам действительно нужно двигаться вперед. Поскольку одно из государств-членов наложило вето, мы не достигли совместного решения, но работа будет продолжаться…”, — заявлял еврокомиссар по торговле Валдис Домьерскис.

“Поддержка Украины – это не благотворительность. Мы эти деньги не просим. Мы стараемся защитить свободу и демократию всего цивилизованного мира. Поэтому другие страны разделяют с нами стоимость борьбы, но для развитых стран — это не столь уж большие деньги”, — добавил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр финансов Украины не стал скрывать: позиция Венгрии здесь многих смущает, но выразил надежду, что европейцы смогут найти выход. Для многих европейских чиновников это стало делом политического облика целого блока. “Этот план нужно принять. Не просто потому, что это обещание, обязательство, не потому что это крайне необходимо. Я убеждена, что наша неспособность оказать эту помощь значительно подорвет доверие к Европейскому союзу», – добавил глава министерства финансов Нидерландов Зигрид Кааг.

Совет Европы находит компромиссное решение, что преодолеть вето и не ломать устои политической организации Европейского союза. В предварительном предложении гарантами многолетних кредитов Украине должны выступать все государства Евросоюза, централизованно. Нынешний вариант возлагает эти обязательства на отдельные страны. Следовательно, Венгрия может принимать или не принимать в этом участие, но это предложение она уже ветировать не способна. Европарламент будет голосовать за это постановление на следующей неделе.

Это кредит, не грант – так и должно было быть, но гарантии по заимствованиям должны были уходить из бюджета ЕС – это беспрецедентная история, когда его готовы открыть стране, не входящей в объединение.

По плану, у кредитов будет 10-летний льготный период, проценты – большую их часть, как говорится в сообщении Совета ЕС, покроют государства-члены.

Деньги эти Украине нужны, чтобы покрыть неотложные потребности: восстановить критическую инфраструктуру, в частности. По подсчетам Еврокомиссии, они помогут покрыть около половины ожидаемого дефицита госбюджета 2023 года. В Совете ЕС целью программы определяют и начало постоянного послевоенного восстановления Украины на пути ее евроинтеграции.



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