В ЕС ввели паспорта вакцинации, но никаких гарантий они не обеспечивают

"Ковид-сертификаты", введенные сегодня в рамках ЕС — не является ни гарантией, ни стопроцентным пропуском.

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации: следовательно привиты от коронавируса жители Евросоюза смогут беспрепятственно передвигаться в пределах Европы.

Все детали специально для ТСН рассказал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Жигалов.

Ситуация немного напоминает прошлое лето, когда Европа начала на сезон отпусков открывать возможности для путешествий, но каждый раз приходилось по несколько раз все проверять. Куда можно, на каких условиях, и так далее.

Сейчас, чтобы облегчить жизнь туристам, есть "ковид"-сертификаты. И сегодня они официально заработали в масштабах всего ЕС, но со своими правками. Накануне сразу трое еврокомиссаров обратились к странам ЕС и напомнили, что они согласились ввести сертификаты. И призвали открыть возможности путешествий по Европе этим летом по «ковид-сертификатам». А все не так просто. Каждая страна остается полным хозяином правил, в пределах своих границ.

Даже владельцы сертификата, где-то будут вынуждены сдавать тест, а возможно где-то и сидеть карантин. Также обязательно иметь обе вакцины и еще две недели после последней прививки подождать с путешествиями.

Новости мира: в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации - как это работает

«Чтобы показать насколько разными могут быть правила... Если бы я жил не в Брюсселе, а буквально через несколько километров — во Фландрии... Я уже с сегодняшнего дня мог бы поехать, скажем, в Испанию не только без теста, даже без сертификата. Потому Фландрия — зеленая зона. Брюссель — еще нет. А если бы я был в Португалии, и вернулся в Германию, даже если бы я был полностью привит, мне все равно пришлось бы отправиться на двухнедельный карантин», — поясняет корреспондент.

"Ковид-сертификаты", введенные сегодня в рамках ЕС — не является ни гарантией, ни стопроцентной пропуском. Это лишь инструмент, который должен облегчить путешествия. Но, как и в прошлом году, надо внимательно изучать санитарные правила той страны, куда направляетесь.

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