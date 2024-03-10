В ЕС заявили о планах ввести ограничения на российское зерно

Евросоюз может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и зерна из России.

Об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эксклюзивном интервью ТСН в эфире телемарафона.

"Если вернуться к вашему вопросу о российском зерне – мы действительно на уровне ЕС рассматриваем, как ограничить присутствие российского зерна и продовольствия на европейском рынке. Действительно, этот вопрос подняли только недавно. Ведь раньше страны-члены ЕС решили не вводить санкции на российские поставки продовольственных товаров. В частности, и из-за того, что в ЕС заботились о продовольственной безопасности в третьих странах, а сейчас ситуация изменилась, с одной стороны, цены на продукты стабилизировались, с другой — если даже посмотреть на предыдущий год — видим существенное увеличение импорта российского зерна и других продуктов на рынок ЕС. Сейчас мы ищем способ, как реагировать на это", — сказал он.

Напомним, нижняя палата польского парламента призвала Еврокомиссию ввести ограничения по импорту в ЕС сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси, говорится в резолюции Сейма "О введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз", которая была одобрена 7 марта.

"Мы призываем Еврокомиссию внести предложение о введении санкций в связи с импортом российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз", – говорится в документе.

Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России.

Правительство Латвии определило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Белоруссии.

Между тем, Украина выражает готовность принять ограничения на свою торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей.

В то же время Киев призывает блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает через Беларусь и страны Балтии.

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