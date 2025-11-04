ТСН в социальных сетях

788
1 мин

В еще одной стране Европы заявили о наплыве молодых мужчин-беженцев из Украины

Швейцария заявила о наплыве беженцев-мужчин из Украины.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Выезд молодежи за границу / © ТСН

Швейцария заявила о резком всплеске украинских беженцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным местного Государственного секретариата по вопросам миграции, через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда для молодых украинцев количество заявлений о предоставлении защиты от этой категории возросло по всей Европе.

Если в конце августа в Швейцарии регистрировали всего три заявления от мужчин из Украины 18-22-летнего возраста, в последующие недели их количество выросло до 33-77, а затем до максимума в 185 в середине октября.

В настоящее время эта возрастная группа составляет около 30% всех заявлений. Однако, по данным швейцарской стороны, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса беженца истек. Ранее о наплыве украинских беженцев после принятия правительством изменений о пересечении госграницы сообщали также в Польше и Германии. Немецкие чиновники, в частности, выражали недовольство таким решением.

Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что из-за выезда мужчин в возрасте 18-22 лет за границу Украина теряет мобилизационный ресурс.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 4 ноября. ОПЕРАЦИЯ ГУР в ПОКРОВСКОЕ! АТАКА НА РФ! «Всплеск» УКРАИНЦЕВ в ШВЕЙЦАРИИ

