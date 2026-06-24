Еще в двух областных центрах Украины начали устанавливать сетки для защиты от дронов: фото, видео

Запорожье

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Антидроновые сетки начали устанавливать и в Запорожье. Их натянут вдоль дорог и прикроют ими остановки. Работы начали с районов, которые больше всего страдают от вражеских «Молний» и FPV. В том, что антидроновая защита работает, уже убедились на примере области, где такие туннели начали строить почти год назад.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Какова ситуация в Запорожье

В связи с расширением зоны боевых действий Запорожье стало чаще подвергаться атакам вражеских беспилотников. Спасение от них — антидроновые сетки. Это лишь первый объект, на котором установлены такие сетки в областном центре».

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С самого утра на этой остановке кипит работа. Коммунальщики устанавливают опоры, на которые впоследствии натянут саму сетку.

Александр Горбачёв, машинист автовышки КП «Запорожгоссвет»: «С сегодняшнего дня будем работать без выходных. Сегодня нас предупредили, что в субботу и воскресенье будем работать, чтобы побыстрее всё это защитить».

Из-за атак вражеских дронов в начале июня в этом микрорайоне ограничили движение — троллейбусы до сих пор не доезжают до конечной остановки и высаживают пассажиров в самом начале микрорайона. А вот частные перевозчики по-прежнему курсируют. На свой страх и риск.

Анатолий, водитель: «Мы вообще ничего не отслеживаем. Ведь если отслеживать, то получается, что сюда вообще не стоит заезжать. Там одну маршрутку сбили, водитель, к сожалению, погиб».

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Работа под обстрелами и устранение постоянных угроз

За полчаса до прибытия ТСН вражеский беспилотник нанес удар неподалеку — по гаражному кооперативу.

Александр Горбачёв, машинист автовышки КП «Запорожгоссвет»: «Бывает страшно, но всё зависит от того, как ты к этому подготовишься. В последнее время, учитывая, как всё происходит, наверное, нужно перекрыть весь город, все остановки — даже не знаешь, куда это упадет».

Эта остановка уже не раз подвергалась вражескому обстрелу. Местная продавщица Анна рассказывает, что во время одной из смен российский беспилотник ранил её напарницу. С того дня, признаётся она, боится ездить на работу, постоянно прислушивается к небу.

Анна, продавщица: «Работать очень страшно, потому что прилетает очень много FPV, летают „Шахеды“. Очень хорошо, что устанавливают антидроновые сетки, ведь нужно защищать и транспорт, и людей».

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Масштабы строительства защитных сооружений в городе и области

В том, что сетки необходимы, на собственном опыте убедился и господин Леонид, работающий диспетчером.

Леонид Мирославович, диспетчер: «8 июня. Прилетел FPV-дрон — и всё. Там стояло маршрутное такси, я стоял рядом, раздался взрыв, и всё — я пострадал. Раньше прилетали КАБы, сейчас вот вся эта мелочь. Бед, конечно, много».

К 1 июля обещают организовать защиту от дронов в трёх местах Запорожья.

Сергей Ращепкин, заместитель директора КП «Запорожгоссвет»: «На этом объекте будет установлено около 30 квадратных метров защитной сетки — это примерно 350–400 метров по проезжей части и в зоне разворота общественного транспорта».

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В том, что антидроновая защита работает, уже убедились жители области. Менее чем за год в Запорожской области в прифронтовых селах и на дорогах построили более 200 километров антидроновых туннелей, и это спасло не одну жизнь.

В Харькове тоже хотят установить антидроновые сетки

Антидроновыми сетками собираются закрыть Харьков. В последнее время город находится под постоянным прицелом вражеских FPV-дронов.

Оккупанты применяют даже дроны на оптоволокне, которые устойчивы к системам РЭБ. Больше всего страдает Салтовка — там беспилотники уже взрывались на парковке и возле многоэтажного дома. Также под ударом и другие районы города. Накануне в результате атаки на автомобиль погиб мужчина, также ранена женщина, которая оказалась рядом с местом взрыва.

Первый противодроновый туннель в городе появится уже через неделю. При этом водителям при звуке дрона военные настоятельно рекомендуют немедленно покидать автомобиль, ведь именно машины становятся целями россиян.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 24 июня | АНТИДРОНОВЫЕ СЕТКИ В ХАРЬКОВЕ! В КРЫМУ всё УХУДШАЕТСЯ! МЕГА-СТАТУЯ МЕССИ

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