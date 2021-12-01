В этом году экономика Украины впервые за весь период независимости достигнет рекордного уровня — Зеленский

В этом году экономика Украины впервые за весь период независимости достигнет рекордного уровня — Зеленский

По словам главы государства, она превысит 190 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика Украины впервые за годы независимости в 2021 достигнет рекордного уровня.

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Об этом он сказал 1 декабря в ежегодном послании парламенту.

"В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости, превысит 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах", — подчеркнул глава государства.

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