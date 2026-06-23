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- Эксклюзив ТСН
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В Европе бушует жара до +45: в Украине тоже резко изменится погода — когда этого ожидать
Европу охватила аномальная летняя жара, во Франции фиксируются первые случаи смерти, а в Испании прогнозируют до 45 градусов. Какая погода ожидается на этой неделе в Украине — в материале ТСН.
Аномальная жара в Европе. Во Франции столбики термометров достигают 41 градуса. Там уже зафиксированы первые случаи смерти, связанные с чрезмерно высокими температурами. В пригороде Бордо скончались трое человек в возрасте от 80 до 95 лет.
Предупреждают об аномальной жаре и в Германии. В некоторых регионах температура приближается к 38 °C. Красный уровень опасности объявили и в 12 городах Италии. В Испании же на этой неделе прогнозируют до 45 градусов тепла. Жарко и в Великобритании — там температура может достичь 39 °C, что потенциально превысит предыдущие рекорды.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Прогноз погоды для Украины: температурные диапазоны и распределение осадков
На этой неделе в Украине тоже будет жарко, но местами синоптики обещают кратковременные дожди. Температура днём будет колебаться в пределах +23…+29 градусов, а ночью — плюс 13…20. На востоке и юге ожидается до 32 градусов тепла.
Региональное распределение летних кратковременных осадков в течение недели будет выглядеть следующим образом:
Сегодня: в Прикарпатье ожидаются летние кратковременные дожди;
Завтра: дожди пройдут в южных регионах страны;
В четверг: осадки переместятся уже и на восток Украины.
Какая будет погода в Киеве
В столице в течение недели осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+28 градусов.
Из-за таких погодных условий в Киеве традиционно ограничивают движение грузовиков, чтобы не повредить асфальт. Водители смогут переждать жару на специальных стоянках вдоль дорог. Дальнейшие решения городских властей будут зависеть от погодных условий.
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