В Европе придумали, как наказать Россию за войну против Украины: подробности

Против РФ хотят ввести новые санкции против РФ

Реклама

В Брюсселе сегодня презентовали 19 пакет санкций. Публичное объявление, что может войти в него, задерживали из-за консультаций с США.

Об этом говорится в сюжете для ТСН корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

Отказ ЕС от российской нефти уже сейчас — был бы без преувеличения сенсацией, которой в 19 пакете — нет. Однако там есть отказ от российского сжиженного природного газа, который закупает ряд стран ЕС. План полностью заменить его топливом от других поставщиков или из других источников существовал и так. Но дедлайн был другим — конец 2027 года.

Реклама

Теперь есть идея справиться — до его начала. Таким образом — вытеснить российский СПГ отсюда — на год быстрее. Отмечу, что предыдущий план уже критиковали самые зависимые от российского ископаемого топлива страны ЕС: Венгрия и Словакия.

Теперь, когда сроки сокращены, к тому же — в рамках пакета санкций, где обязательное добро всех стран Евросоюза, можно предположить, что они будут сопротивляться. Предлагается также пополнить черные списки 45 российскими и иностранными компаниями, которые поддерживают российский ВПК. И еще ста восемнадцатью кораблями из так называемого теневого флота России. Это суда, которые возят топливо в обход существующих ограничений. Среди предложений — запрет транзакций с крупнейшими энергетическими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». И впервые — в рамках борьбы с обходом санкций — запрет транзакций в криптовалютах.

Глава Еврокомиссии настаивает, что санкции ЕС — эффективны. И что «перегретая военная экономика России» — цитата — работает на пределе.

«Когда мы говорим с партнерами, которые поддерживают контакт с Россией, — слышим, что одним из первых запросов России является ослабление санкций. Мы знаем, что наши санкции являются эффективным инструментом экономического давления. И мы будем продолжать их применять до тех пор, пока Россия не сядет за стол переговоров с Украиной для достижения справедливого и прочного мира», — говорит Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

Реклама

В отличие от предыдущих пакетов, у 19 — сразу несколько целей. Кроме ограничения доходов России, с помощью которых она финансирует войну против Украины, продемонстрировать американским партнерам, что ЕС делает свою долю усилий.

Дональд Трамп ожидает, что Европа полностью откажется от российской нефти. Иначе, считает, «игра нечестная». Президент США отмечал: если цена на сырье упадет, то Россия пойдет на урегулирование в Украине. Но эксперты, с которыми общалось «Радио Свобода», не уверены в таких глобальных последствиях этого еще не принятого решения.

«Прекращение поставок российской нефти в ЕС было бы хорошим шагом в правильном направлении, но этого недостаточно, чтобы полностью остановить полномасштабное вторжение Путина в Украину и его финансирование. Нам нужны дополнительные меры. Санкции против природного газа были относительно успешными, и нам их нужно усилить. Например, мы знаем, что российский СПГ на миллиарды евро все еще поступает в ЕС», — говорит Айзек Леви, эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Чем больше времени Евросоюзу нужно, чтобы отказаться от ископаемого топлива из России, тем больше его у Москвы, чтобы найти других покупателей, отмечают аналитики. У них нет ожиданий, что удар по российскому бюджету в результате 19 пакета санкций станет сокрушительным. Интрига, одобрят ли этот раунд ограничений

Реклама

Венгрия и Словакия, которые нарастили импорт российских энергоносителей уже во время полномасштабной войны против Украины, сохраняется. Традиционно, предложения Еврокомиссии требуют единогласного «да» от всех стран-Евросоюза. Обсуждения стартовали уже сегодня.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ! ТРАМП НАПОЛНЯЛ, но все ли УДАЛОСЬ? ПРАВДА о 19 пакете санкций