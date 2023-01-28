В Европе разгорелся скандал из-за бывшего театра русского балета, который выдает себя за одесский оперный

Российские балетные труппы не могут свободно гастролировать по Европе, поэтому спрос на балет сумасшедший. Некоторые украинские или, выдающие себя за украинцев, артисты обеспечивают себе аншлаги, говорится в ТСН.

Французы раскупили билеты на балет у украинского национального балета Одессы. Аня сама родом из Одессы, и хоть много лет живет во Франции, сразу почувствовала неладное с балетом якобы из ее родного города. “Русский репертуар украинской труппы во время войны – показалось странным. Я написала письмо в театр и получила ответ, что они не имеют никакого отношения к этой труппе”, – рассказывает девушка.

Если бы не она, ее друзья — Клер и Венсан — вообще бы не поняли в чем дело, потому что для них важно поддержать Украину любым способом. “Я нашла в Интернете и купила билеты, потому что с тех пор, как мы познакомились, мы постоянно говорим об Украине, и я подумала, что это хороший момент поддержки. Было написано "Украина, балет, Одесса". Почему мы не должны верить? Я был в одесской опере однажды, я хотел снова увидеть это”, — говорят друзья.

Как выяснилось балетная труппа действительно из Одессы, но это Украинский национальный балет, хотя в рекламе изображения и видео из одесской оперы. “Такое название создано для этого сезона. Импрессарио решил, что под этим брендом под этим названием будет очень хорошо продаваться продукция”, — объясняет арт-директор труппы Александра Федорина.

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В Одесском национальном академическом театре оперы и балета воюют с этими организаторами еще с августа. Говорят, они используют незаконно и название, и видео и фото. Имеют уже стопку писем, которые они отправили французским ирландским промоутерам, на которые они ответили — угрозами. “Как можно себя назвать Национальный балет Одессы, это нужно заслужить многолетним трудом, чтобы Министерство предоставило этот статус национальный. И закончилась наша переписка официальная угрозами с их стороны. Что, почему вы обращаетесь к организаторам концертов, я там обращусь к своим представителям в Одессе, чтобы разобрались с вами”, — рассказывает деригент Национального театра оперы и балета Игорь Чернецкий.

В труппе, по словам организаторов, сами украинцы, кроме нескольких чехов, но проверить это невозможно. Зато проверить можно, что эта организация до 17 года была ООО "Театр российского классического балета", потом стала просто "Театром классического и современного балета". Сейчас гастролирует как Национальный и из Одессы, но с тем же российским репертуаром. "Позиция у нас однозначная — мы не поддерживаем то, что украинские танцовщики или другие граждане Украины, являющиеся художниками и работниками культурной сферы, позволяют себе презентовать Украину через российский балет”, — говорят в Минкульте.

Для украинского балета такие кражи названия – это немалые репутационные потери на будущее. "Потому что приедут сейчас там труппа небольшая, какие-то небольшие декорации нарисованы, а выдают себя за Национальный театр и в следующий раз уже будет восприятие Украины и Национального искусства балетного, ну какой это уровень, ну с чем его можно сравнивать, понимаете", — добавляет Чернецкий.

Эта труппа не единственная, которая гастролирует сейчас по Европе, представляющие украинский балет. Подобные выступают и в Германии и Италии. Во Франции к делу присоединились наши дипломаты. В Министерстве культуры призывают украинцев за границей озвучивать такие театры и призвать местные власти не пускать таких артистов на свои площадки.

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