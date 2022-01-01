В фильме "Таинственные манускрипты" на "1+1" показали, как Москва воровала сакральные реликвии украинской нации

Расследование пролило свет на то, как украинская церковь потеряла свою независимость, перешла под власть Москвы и столетиями не могла восстановить свой статус.

Недавно на "1+1" состоялась премьера исторического детектива Акима Галимова "Таинственные манускрипты", ставшего продолжением документального цикла "Украина. Возвращение своей истории".

Его автор Аким Галимов и команда ученых в ходе исторического масштабного расследования раскрыли масштабную аферу: прикрываясь антирелигиозной политикой, Москва воровала сакральные реликвии украинской нации. Речь идет о находившейся в Михайловском соборе мозаике Дмитрия Солунского, которую перед его подрывом аккуратно сняли со стены и передали в Москву, где и сейчас она хранится в Третьяковской галерее.

"Мозаика Димирия Солунского – шедевр времен Киевской Руси, что сейчас принадлежит к мировому наследию. Это было не просто изображение – это был сакральный образ для мировоззрения того времени на наших территориях. Имя святого вошло в пантеон княжеских имен и считалось одним из культовых. Бесспорно - завладение такими артефактами, являвшимися частями культовых, недвижимых сооружений могло стать причиной варварской политики коммунистов", — прокомментировал кандидат исторических наук, историк Александр Алферов.

Напомним, впервые документальный исторический фильм "Украина. Возвращение своей истории" телеканала "1+1" вышел на экраны в 2016 году. Первые две серии исторического детектива получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. В 2020 году при поддержке Министерства культуры Украины был снят цикл документальных фильмов "Тайны великих украинцев".