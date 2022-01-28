В фильме "Таємничі манускрипти" на "1+1" показали, как фальсифицировалась история Украины

Всего за месяц на Youtube фильм просмотрели почти 814 тысяч раз.

Исторический детектив Акима Галимова "Таємничі манускрипти", премьера которого недавно состоялась на телеканале "1+1", стремительно набирает просмотры в Сети. В фильме развенчивают столетние мифы и возвращают украинцам настоящую историю нашего государства.

В новой серии цикла "Україна.Повернення історії" создатели показали, как и почему фальсифицировалась наша история, а также раскрыли детали того, как наше государство потеряло и вернуло независимость церкви.

В частности, Аким Галимов и его команда работали в Стамбуле, где нашли сведения о том, как 100 лет назад на украинских дипломатов, представлявших УНР в Турции, была начата настоящая охота. Они уже тогда, столетие назад, пытались получить Томос, акт о церковной независимости, который был необходим молодой республике. Чтобы этого не произошло, тайные российские агенты получили задачу уничтожить украинскую делегацию, а к Константинопольскому патриарху отправились московские священники убеждать его, что давать Томос нельзя.

Также в фильме раскрывается подлинное значение Томоса, который многие исследователи истории сравнивают с актом о Независимости страны. За этим документом на самом деле скрывается огромный отрезок истории украинской церкви, а значит, и самой Украины, который был уничтожен Москвой. В частности, те времена, когда Киев и Москва пошли совершенно разными путями.

С самого начала своего основания Киевская церковь была частью Константинопольской патриархии, одной из древнейших христианских церквей мира. В 1686 году Москве обманом удалось получить в свое подчинение Киевскую митрополию, которая к тому моменту уже имела свою более полутысячелетнюю историю. Самое ценное в фильме было то, что удалось показать оригинал текста решения, на основе которого состоялась "передача". Этот текст разоблачил огромную аферу, последствия которой мы чувствуем до сих пор.

Наша история состоит из множества событий и героев. И если 100-200-300 лет назад было сложно определить, что было главным, а что второстепенным, сегодня мы можем это сделать. В нашем цикле, с помощью профессиональных, авторитетных историков, мы отобрали и показали вещи, которые оказали большое влияние на Украину. Это то, что сформировало нас такими, какие мы есть, то, что объясняет нашу реальность, положение вещей сегодня, наши актуальные проблемы. Мне кажется, это основная ценность проекта "Україна.Повернення історії" и фильма "Таємничі манускрипти" в частности", — говорит автор и продюсер проекта Аким Галимов.

Напомним, впервые документальный исторический фильм "Украина. Возвращение своей истории" телеканала "1+1" вышел на экраны в 2016 году. Первые две серии исторического детектива получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. В 2020 году при поддержке Министерства культуры Украины был снят цикл документальных фильмов "Тайны великих украинцев".