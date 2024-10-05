В фонтане Киева купалась выдра: что говорят об этом в зоопарке

Люди должны ответственно относиться к животным, которых они содержат.

В Киеве мужчина купал выдру в одном из городских фонтанов. Соответствующие кадры опубликовали в Сети. Мужчина держит выдру на поводке, а животное купается в фонтане и играет с мячиком.

Прохожие с любопытством наблюдают за мужчиной и животным.

В центре Киева выдра купалась в фонтане

В Киевском зоопарке говорят, что это может быть европейская или азиатская выдра.

"Естественно, что выдра купается в воде. Но ведь мы не знаем истории этого животного. Возможно мужчина где-то спас ее маленькой, а теперь держит, как домашнего любимца, заботится, выгуливает. Но здесь стоит отметить, что содержать выдру в домашних условиях достаточно сложно. От нее есть не очень приятный запах", – рассказали ТСН.ua в Киевском зоопарке.

Там отмечают, что милое видео не должно становиться примером для подражания, чтобы завести себе подобное животное.

"Выдра – это хищник. Держать ее в домашних условиях довольно сложно, а еще она может серьезно покусать человека. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Люди должны ответственно относиться к животным, которых они содержат. Выдра очень забавное животное и в Сети много видео с ними. Но здесь важно понимать: одно дело, если это спасенная выдра, и другое, если ее изъяли из природы для развлечения – это уже нарушение закона", – отмечает ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Кстати, в Украине не так уж много этого вида животных.

"К сожалению, количество выдр в Украине уменьшаются. Малые реки, где они живут — исчезают, также исчезают места, где эти животные охотятся. То есть с этим видом есть проблемы и выдр нужно охранять. Не только в день защиты животных", — подчеркивают в зоопарк.

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