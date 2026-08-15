В Франковске местный «Робин Гуд» обворовывал богачей: всё закончилось неожиданно

В Франковске приговорили вора / © Freepik

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В Ивано-Франковске городской суд вынес приговор местному жителю, который совершил кражу из магазина, а позже, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес военнослужащему тяжеее ранение ножом в шею.

Преступник пытался убедить суд, что воровство в крупных сетях — это «не преступление», а на бойца ВСУ он якобы напал в целях «самообороны».

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Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

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Серия преступлений: от кражи духов до кровавой расправы

Как установило следствие и подтвердили материалы дела, мужчина совершил два последовательных преступления:

Кража в условиях военного положения: в июле 2025 года злоумышленник зашел в магазин «Ева» в селе Криховцы под Ивано-Франковском, незаметно спрятал под рубашку две бутылки мужской парфюмированной воды общей стоимостью почти 4700 гривен и скрылся, не расплатившись. Вооруженное нападение на военнослужащего: Вечером 8 декабря 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (анализы показали более 3 промилле алкоголя в крови), зашел в продуктовый магазин на улице Довженко и начал нецензурно ругаться в адрес продавщицы и посетителей.

Рядом с магазином находился военнослужащий, который зашел в помещение и сделал замечание агрессивному мужчине. В ответ нападавший неожиданно ударил военного по лицу, сбив с ног. Когда военный поднялся, отразил удар и отвернулся, дебошир достал из кармана складной нож и нанес ему как минимум два удара в область шеи.

Военнослужащий получил глубокую резаную рану с повреждением венозных сосудов и потерял много крови. На место происшествия срочно прибыла карета скорой медицинской помощи и госпитализировала пострадавшего в челюстно-лицевое отделение больницы.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

На суде мужчина заявил, что «обворовывал богатых»

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину в краже лишь частично, заявив, что похищал товары «небольшой стоимости», чтобы продать их незнакомцам, а на вырученные деньги покупать водку и продукты.

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«Кражи я совершал в магазинах, принадлежащих богатым людям, поэтому не считаю свои действия преступлением»,— утверждал перед судом мужчина.

В деле о нападении на военнослужащего он вообще отказался признавать свою вину. Нападавший утверждал, что защищался от удара военного, а нож якобы принадлежал самому потерпевшему.

Однако эти показания были полностью опровергнуты свидетелями происшествия (продавщицей и посетителями магазина), медики, оказывали первую помощь, а также выводы судебно-медицинских экспертиз, в ходе которых на одежде и туфлях обвиняемого была обнаружена кровь потерпевшего.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений).

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Учитывая отсутствие раскаяния, высокую степень опасности для общества и нахождение во время совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей. Кроме того, с него взысканы расходы на проведение экспертиз.

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