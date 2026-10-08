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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Франковске женщину оштрафовали на 17 000 гривен из-за бутылки

В Ивано-Франковске суд оштрафовал женщину за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения. Она бросила стеклянную бутылку в голову соседке за замечание.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Франковске женщина бросила бутылку в соседку

В Франковске женщина бросила бутылку в соседку / © Pexels

В Ивано-Франковске женщину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что она бросила бутылку в соседку.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковске женщина бросила бутылку в соседку

Как установило досудебное расследование, вечером 1 августа 2026 года женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась во дворе жилого дома на улице Химиков в Ивано-Франковске. Там она начала ссориться со своим сожителем.

Соседка, отдыхавшая рядом на скамейке, сделала замечание по поводу ее поведения. В ответ обвиняемая проигнорировала замечание, продолжила хулиганские действия и умышленно бросила в сторону соседки стеклянную бутылку, попав ей прямо в голову.

В результате удара пострадавшая получила телесные повреждения в виде ссадины в теменно-височной области головы, которые эксперты квалифицировали как легкие.

В ходе дознания обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и согласилась на рассмотрение дела в упрощенном порядке и назначение наказания в виде штрафа. Потерпевшая также дала письменное согласие на упрощенное рассмотрение.

Решение суда

16 сентября 2026 года Ивано-Франковский городской суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу) Уголовного кодекса Украины.

При вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние обвиняемой, отсутствие предыдущих судимостей и её материальное положение.

Суд постановил:

  • Признать женщину виновной по ч. 1 ст. 296 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с учетом ограничений, предусмотренных для упрощенного производства, в течение 30 дней со дня получения его копии.

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