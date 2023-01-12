В Гааге мимо российского консульства запускают трамвай в желто-синих цветах, который еще и собирает донать для Украины

Маршрут проходит и через большинство международных судов и нидерландский парламент.

В Гааге местные транспортники раскрасили один из пролегающих мимо российского консульства маршрутов в цвета украинского флага, говорится в ТСН.

В области белого и красного появился желто-голубой красавец. “Я думаю, что это очень важно, потому что все люди в Гааге будут видеть, что война продолжается. Это не только ваша свобода, это наша свобода тоже”, — утверждает соавтор идеи Вильем Хугстадер.

“Вы знаете, что Гаага – это город справедливости. Очень важно, что этот трамвай будет ездить здесь. К тому же маршрут проходит мимо Дворца мира”, — добавляет еще один соавтор идеи Вильем Ван дер Верф.

Трамвай идет мимо большинства международных судов и нидерландский парламент — первый маршрут — главный в Гааге.

Но украинский посол добавляет еще один интересный факт о маршруте. "Помахать из окна трамвая российскому посольству", — говорит Максим Кононенко.

Но главное – трамвай будет собирать деньги на украинскую победу. У всех дверей есть QR-коды и если нажать, открывается фандрейзинговая платформа, на ней уже собрали донатами почти 270 миллионов долларов.

Гаага – третий город после Вены и Вильнюса, где будет ездить украинский трамвай. В транспортной компании обещают, по меньшей мере, в ближайшие полгода.

Сине-желтый трамвай раздражает российское консульство в Нидерландах

Читайте также:

Неожиданная слава мало сказалась на жизни Чернобаевки: село-мем изуродовано после россиян

Шесть детей погибшего воина передали все накопленные средства для ВСУ

Несобранный урожай и незасеянные озимые: аграрии рассказали, будет ли чем кормить украинцев и мир уже в этом году