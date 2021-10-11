В Гааге начались дебаты по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

В Гааге начались дебаты по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Первой свои аргументы изложит российская сторона, а завтра слово будет для украинской делегации

Сегодня, 11 октября, постоянный международный арбитражный суд Гааги начал слушания по делу о захвате украинских кораблей силами пограничной службы ФСБ России в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Первой свои аргументы изложит российская сторона, а завтра слово будет для украинской делегации.

Напомним, 25-го ноября 2018-го года российские пограничники в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинские военные суда и задержали 24 моряка, обвинив их в незаконном пересечении российской границы.

Украина в Гааге настаивать, что Россия нарушила международное право в части иммунитета военных кораблей. И требует, чтобы россиян привлекли к ответственности за незаконное задержание украинских кораблей и моряков, которые 9 месяцев провели в русском плену.

Отметим, 2019-го года Международный трибунал по морскому праву на запрос Украины обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине лодки, але Россия выполнять приказ отказалась. Украинские моряки вернулись домой в результате обмена пленными и задержанными между Украиной и Россией, впоследствии россияне отдали и военные судна, из которых сняли все оборудование.

Новости мира: на дебатах в Гааге первой со своими аргументами будет выступать Россия

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